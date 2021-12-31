31 декабря 2021

В России запретили фруктовое вино

© Служба новостей «URA.RU»
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С 1 января вино в РФ может быть только из винограда Фото:

Вином в России с 2022 года можно будет называть только алкогольные напитки из винограда. Соответствующее нововведение указано в федеральном законе «О виноградарстве и виноделии в РФ», размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно федеральному закону, с 1 января 2022 года использование слова «вино» и производных от него на этикетке разрешается лишь в отношении алкоголя из винограда. Нарушение данного закона теперь будет приравнено к фальсификации товара. На этикетках алкогольных напитков из фруктов должна быть указана надпись: «плодовая алкогольная продукция».

Ранее в России вступил в силу закон, согласно которому термин «шампанское» вдопускается применять только в отношении отечественных игристых вин, передает MK.RU. После этого решения французская компания Moet Hennesy приостановила поставку своей продукции в РФ.

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Вином в России с 2022 года можно будет называть только алкогольные напитки из винограда. Соответствующее нововведение указано в федеральном законе «О виноградарстве и виноделии в РФ», размещенном на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно федеральному закону, с 1 января 2022 года использование слова «вино» и производных от него на этикетке разрешается лишь в отношении алкоголя из винограда. Нарушение данного закона теперь будет приравнено к фальсификации товара. На этикетках алкогольных напитков из фруктов должна быть указана надпись: «плодовая алкогольная продукция». Ранее в России вступил в силу закон, согласно которому термин «шампанское» вдопускается применять только в отношении отечественных игристых вин, передает MK.RU. После этого решения французская компания Moet Hennesy приостановила поставку своей продукции в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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