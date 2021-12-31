31 декабря 2021

Москве пообещали резкое потепление

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Плюсовая температура ждет москвичей в первый день 2022 года Фото:

В первый день 2022 года в столичном регионе ожидаются небольшой снег и потепление до +1 градуса по Цельсию. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

«Облачная погода, небольшой снег, гололедица и до 1 градуса мороза ждут москвичей в первый день 2022 года. Ночью столбики термометров покажут до 9 градусов мороза», — говорится в сообщении.

В Подмосковье температура днем будет колебаться от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Ночью похолодает до 12 градусов мороза.

Согласно прогнозу специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, 1 января весь день будет идти снег, а еще грядут рождественские морозы до минус 17 градусов, передает телеканал 360. Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в новогодние праздники резкое потепление ожидается в Свердловской области.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В первый день 2022 года в столичном регионе ожидаются небольшой снег и потепление до +1 градуса по Цельсию. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра. «Облачная погода, небольшой снег, гололедица и до 1 градуса мороза ждут москвичей в первый день 2022 года. Ночью столбики термометров покажут до 9 градусов мороза», — говорится в сообщении. В Подмосковье температура днем будет колебаться от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Ночью похолодает до 12 градусов мороза. Согласно прогнозу специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, 1 января весь день будет идти снег, а еще грядут рождественские морозы до минус 17 градусов, передает телеканал 360. Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в новогодние праздники резкое потепление ожидается в Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...