Москве пообещали резкое потепление

01 января 2022 в 08:54 Размер текста - 17 +

Плюсовая температура ждет москвичей в первый день 2022 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU В первый день 2022 года в столичном регионе ожидаются небольшой снег и потепление до +1 градуса по Цельсию. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра. «Облачная погода, небольшой снег, гололедица и до 1 градуса мороза ждут москвичей в первый день 2022 года. Ночью столбики термометров покажут до 9 градусов мороза», — говорится в сообщении. В Подмосковье температура днем будет колебаться от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Ночью похолодает до 12 градусов мороза. Согласно прогнозу специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, 1 января весь день будет идти снег, а еще грядут рождественские морозы до минус 17 градусов, передает телеканал 360. Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в новогодние праздники резкое потепление ожидается в Свердловской области. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В первый день 2022 года в столичном регионе ожидаются небольшой снег и потепление до +1 градуса по Цельсию. Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра. «Облачная погода, небольшой снег, гололедица и до 1 градуса мороза ждут москвичей в первый день 2022 года. Ночью столбики термометров покажут до 9 градусов мороза», — говорится в сообщении. В Подмосковье температура днем будет колебаться от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Ночью похолодает до 12 градусов мороза. Согласно прогнозу специалиста столичного метеобюро Татьяны Поздняковой, 1 января весь день будет идти снег, а еще грядут рождественские морозы до минус 17 градусов, передает телеканал 360. Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в новогодние праздники резкое потепление ожидается в Свердловской области.