Гинцбург: как питаться в Новый год тем, кто недавно привился

Россиянам, которые вакцинировались за пару дней до праздников, стоит есть белковую пищу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург дал рекомендации по питанию тем, кто привился от COVID незадолго до Нового года. Об этом он сообщил в разкговоре с корреспондентом РИА «Новости».

«Белковая диета всегда способствовала хорошему иммунному ответу. В вегетарианской диете белков и аминокислот меньше. Больше (надо) употреблять хорошо расщепляемых белков — мясо, рыба, конечно, это поспособствует образованию антител», — рассказал Гинцбург.

Ранее иммунолог, завлабораторией в НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов сообщил, что в праздники россияне будут особенно подвержены заражению коронавирусом. По его словам, под воздействием алкоголя граждане слабо соблюдают противоэпидемические меры.