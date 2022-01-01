Гинцбург: как питаться в Новый год тем, кто недавно привился

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Россиянам, которые вакцинировались за пару дней до праздников, стоит есть белковую пищу Фото:
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Коронавирус COVID-19

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург дал рекомендации по питанию тем, кто привился от COVID незадолго до Нового года. Об этом он сообщил в разкговоре с корреспондентом РИА «Новости».

«Белковая диета всегда способствовала хорошему иммунному ответу. В вегетарианской диете белков и аминокислот меньше. Больше (надо) употреблять хорошо расщепляемых белков — мясо, рыба, конечно, это поспособствует образованию антител», — рассказал Гинцбург.

Ранее иммунолог, завлабораторией в НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов сообщил, что в праздники россияне будут особенно подвержены заражению коронавирусом. По его словам, под воздействием алкоголя граждане слабо соблюдают противоэпидемические меры.

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Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург дал рекомендации по питанию тем, кто привился от COVID незадолго до Нового года. Об этом он сообщил в разкговоре с корреспондентом РИА «Новости». «Белковая диета всегда способствовала хорошему иммунному ответу. В вегетарианской диете белков и аминокислот меньше. Больше (надо) употреблять хорошо расщепляемых белков — мясо, рыба, конечно, это поспособствует образованию антител», — рассказал Гинцбург. Ранее иммунолог, завлабораторией в НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов сообщил, что в праздники россияне будут особенно подвержены заражению коронавирусом. По его словам, под воздействием алкоголя граждане слабо соблюдают противоэпидемические меры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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