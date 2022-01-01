Гинцбург: как питаться в Новый год тем, кто недавно привился

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург дал рекомендации по питанию тем, кто привился от COVID незадолго до Нового года. Об этом он сообщил в разкговоре с корреспондентом РИА «Новости».
«Белковая диета всегда способствовала хорошему иммунному ответу. В вегетарианской диете белков и аминокислот меньше. Больше (надо) употреблять хорошо расщепляемых белков — мясо, рыба, конечно, это поспособствует образованию антител», — рассказал Гинцбург.
Ранее иммунолог, завлабораторией в НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов сообщил, что в праздники россияне будут особенно подвержены заражению коронавирусом. По его словам, под воздействием алкоголя граждане слабо соблюдают противоэпидемические меры.
Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург дал рекомендации по питанию тем, кто привился от COVID незадолго до Нового года. Об этом он сообщил в разкговоре с корреспондентом РИА «Новости». «Белковая диета всегда способствовала хорошему иммунному ответу. В вегетарианской диете белков и аминокислот меньше. Больше (надо) употреблять хорошо расщепляемых белков — мясо, рыба, конечно, это поспособствует образованию антител», — рассказал Гинцбург. Ранее иммунолог, завлабораторией в НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов сообщил, что в праздники россияне будут особенно подвержены заражению коронавирусом. По его словам, под воздействием алкоголя граждане слабо соблюдают противоэпидемические меры.