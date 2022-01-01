В России изменился МРОТ

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Минимальный размер оплаты труда вырос до 13 890 рублей Фото:

Минимальный размер оплаты труда в России увеличился до 13 890 рублей. Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина вступило в силу с 1 января 2022 года.

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Минимальный размер оплаты труда повысился до 13 890 рублей в месяц. В 2021 году он составлял 12 792 рубля. Также вырос прожиточный минимум. Теперь он составляет 12 654 рублей, для трудоспособных россиян — 3 793 рублей, пенсионеров — 10 882 рубля, детей — 12 274 рубля.

Ранее URA.RU подготовило список изменений для граждан в 2022 году. В частности, в феврале будет проиндексирован маткапитал, россияне смогут получить субсидии на оплату ЖКХ, а некоторым семьям полагаются новые выплаты.

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Минимальный размер оплаты труда в России увеличился до 13 890 рублей. Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина вступило в силу с 1 января 2022 года. Минимальный размер оплаты труда повысился до 13 890 рублей в месяц. В 2021 году он составлял 12 792 рубля. Также вырос прожиточный минимум. Теперь он составляет 12 654 рублей, для трудоспособных россиян — 3 793 рублей, пенсионеров — 10 882 рубля, детей — 12 274 рубля. Ранее URA.RU подготовило список изменений для граждан в 2022 году. В частности, в феврале будет проиндексирован маткапитал, россияне смогут получить субсидии на оплату ЖКХ, а некоторым семьям полагаются новые выплаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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