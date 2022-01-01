В России изменился МРОТ

Минимальный размер оплаты труда вырос до 13 890 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минимальный размер оплаты труда в России увеличился до 13 890 рублей. Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина вступило в силу с 1 января 2022 года.

Минимальный размер оплаты труда повысился до 13 890 рублей в месяц. В 2021 году он составлял 12 792 рубля. Также вырос прожиточный минимум. Теперь он составляет 12 654 рублей, для трудоспособных россиян — 3 793 рублей, пенсионеров — 10 882 рубля, детей — 12 274 рубля.

Ранее URA.RU подготовило список изменений для граждан в 2022 году. В частности, в феврале будет проиндексирован маткапитал, россияне смогут получить субсидии на оплату ЖКХ, а некоторым семьям полагаются новые выплаты.