Как изменится жизнь россиян с 1 января 2022 года

Техосмотр отменили, пенсию и льготы увеличили

01 января 2022 в 02:00 Размер текста - 17 +

С 1 января вступили в силу новые нормы по многим сферам жизни россиян Фото: Денис Моргунов © URA.RU Наступил 2022 год и, одновременно, поменялась жизнь россиян. С 1-го января в стране вступают в силу нормы, касающиеся льгот, выплат, пенсий, автомобилей и других сфер. URA.RU |составило список самых важных новаций. В вузы по старым ЕГЭ Новость по теме Названы сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году Министерство образования и науки РФ определилось с правилами поступления в вузы в 2022 году. Речь идет о следующих требованиях: Поступающие должны будут предъявить результаты ЕГЭ, сданных за последние четыре года — в 2018 — 2022-м. Сами экзамены пройдут в докоронавирусном формате.

Можно выбрать способ подачи документов. Их три: лично, по обычной почте и дистанционно, по электронной. Бумаги разрешено отослать сразу в пять учебных заведений.

Медицинскую справку у поступающих спрашивать не будут. Только у тех, кто идет на «лечебное дело», «педагогику и психологию девиантного поведения» и «фармацию».

Минимальные проходные баллы по ЕГЭ: по обществознанию — 45, по информатике — 44, по русскому языку, географии и литературе — 40, по математике, физике, химии, биологии — 39, по истории — 35, по иностранному языку — 30. Статья по теме 2021 год в 21 фото: это запомнится всем Льготы Больше новостей по льготам. Какие-то из них повысятся, какие-то станет легче получить. Так, многодетные семьи смогут получать компенсацию для частичного погашение ипотеки через портал «Госуслуги». Достаточно будет зайти в личный кабинет и отправить электронное заявление, а все необходимые документы — в ДОМ.РФ в цифровом виде. Сумма компенсации — 450 тысяч рублей.

Россияне, которые станут работать в новогодние каникулы, получат, согласно закону, двойную оплату. Имеется ввиду период с 31 декабря по 9 января включительно.

Многих россиян ждет новый налоговый вычет — за занятия спортом. Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру, с которых можно получить вычет, 120 тысяч рублей. Возврату подлежат 13% от потраченного.

Увеличится ежемесячное пособие на первого и второго ребенка до трех лет. Размер выплаты составит один прожиточный минимум на тот год, когда семья обратилась для получения денег.

Маткапитал начнут индексировать по фактической, а не по прогнозной инфляции. Индексацию станут проводить ежегодно 1 февраля. То есть, в 2022 размер капитала на первого ребенка составит свыше 503 тысяч рублей, на второго — свыше 665 тысяч.

Кроме того, с 1 января повысят минимальный размер оплаты труда — на тысячу, до 13890 рублей.

Также поднимут пособие по беременностям и родам. За 140 дней декретного отпуска женщина сможет получить от 6 до 360 тысяч рублей.

Увеличится и пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. В 2021-м за это платили 7082 рубля. В 2022 станут платить 7493 рубля.

Больничный по уходу за детьми продолжат оплачивать в размере 100% среднего заработка. Эта норма введена с 2021 года. За месяц нетрудоспособности сможет получить более 79 тысяч рублей.

Российские чиновники начнут получать премии за хорошую работу.

С 307 до 387 тысяч рублей повышены суммы, выделяемые на зарплату помощникам сенаторов и депутатов Госдумы. Пенсии Пенсионеров в России ждут изменения в 2022 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В плане пенсий россиян тоже ожидают изменения. Прекратится практика удержаний из пенсий, если пожилой человек взял кредит, но не смог его выплатить.

Пенсии по инвалидности начинают назначать в беззаявительном порядке.

Получатели сельской надбавки сохранят ее, даже если переедут в город.

Женщин с 40 лет, а мужчин с 45 ПФР будет оповещать о размере их будущих пенсий.

Фиксированная часть пенсии для неработающих пожилых людей вырастет на 5,9% и составит более 6 тысяч рублей.

Социальные пенсии проиндексируют на 7,7%.

Заморозку накопительной части пенсии продлили на год — до 2024-го. Штрафы и запреты Новость по теме Как изменятся законы для россиян с 1 января. Повышение выплат, новый маткапитал, увеличение МРОТ С 2022 года в России вводятся новшества, которые не касаются пенсий и различных льгот. Речь идет о различных ограничениях. Желающих закурить на предприятиях станут штрафовать на сумму от двух до трех тысяч рублей. Если вредная привычка приведет к пожару — до пяти тысяч.

Запретят работу цирков, зоопарков, зоотеатров, океанариумов и дельфинариев, не имеющих лицензии.

ЦБ начнет ограничивать выдачу кредитов банками и займов микрофинансовыми организациями.

Вступает в силу закон о «приземлении IT-гигантов». Иностранные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны открыть в России свои филиалы. В случае неисполнения их ждет ряд карательных мер, вплоть до блокировки.

Россиянам впервые придется заплатить налог с процентов по вкладам. Его ввели в 2021-м. В 2022-м придут извещения.

Начинают действовать правила казначейского сопровождения государственных контрактов стоимостью более 1 млрд рублей. Эксперты считают, что данная мера может привести к остановке строек. Техосмотр и больничные Произойдут и другие изменения. Одни из них касаются всех граждан России, другие лишь тех, у кого есть машины. Все больничные с 1 января станут цифровыми. Врачи будут заверять их с помощью электронной подписи и отправлять в Фонд социального страхования, работодателям придется подключиться к его документообороту.

Отменяется техосмотр для автомобилистов и мотоциклистов при получении ОСАГО. Он сохраняется лишь при постановке автомобиля на учет, смене владельца или внесении изменений в конструкцию транспортного средства. Кроме того, техосмотр остается обязательным для водителей такси, грузовиков и автобусов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Наступил 2022 год и, одновременно, поменялась жизнь россиян. С 1-го января в стране вступают в силу нормы, касающиеся льгот, выплат, пенсий, автомобилей и других сфер. URA.RU |составило список самых важных новаций. В вузы по старым ЕГЭ Министерство образования и науки РФ определилось с правилами поступления в вузы в 2022 году. Речь идет о следующих требованиях: Льготы Больше новостей по льготам. Какие-то из них повысятся, какие-то станет легче получить. Россияне, которые станут работать в новогодние каникулы, получат, согласно закону, двойную оплату. Имеется ввиду период с 31 декабря по 9 января включительно. Увеличится и пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. В 2021-м за это платили 7082 рубля. В 2022 станут платить 7493 рубля. Пенсии В плане пенсий россиян тоже ожидают изменения. Штрафы и запреты С 2022 года в России вводятся новшества, которые не касаются пенсий и различных льгот. Речь идет о различных ограничениях. Техосмотр и больничные Произойдут и другие изменения. Одни из них касаются всех граждан России, другие лишь тех, у кого есть машины.