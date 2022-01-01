Экс-чиновник Кремля предупредил об угрозе Путину в 2022 году

01 января 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

В 2022 году может наступить кризис, который станет угрозой для Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 2022 году Россию ждут радикальные изменения, которые напрямую коснутся «элит». Об этом заявил экономист Михаил Хазин, в конце 1990-х работавший в администрации президента замначальника эконмического управления, в разговоре с «Царьградом». «Я думаю, что 2022 год — это будет следующий виток экономического кризисного спада и политические лидеры начнут постепенно выстраивать свои региональные геоэкономические конструкции. Радикальные изменения начнутся, скорее всего, к весне 2022 года. Если оно не начнется, то мы подставим под серьезную угрозу те геополитические достижения, которые были достигнуты Путиным в последние годы», — передает «Царьград» слова Хазина. Аналогично рассуждает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. «Расчеты, которые мы проводим в Финансовом университете, показывают, что 2022 год по финансам будет хуже, чем нынешний. Вполне возможно наступление какого-то более-менее серьезного кризиса в нашей экономике во второй половине 2022 года», — передает ОСН мнение экономиста. Ранее Путин и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры. Российский лидер сообщил, что введение новых санкций может привести к разрыву отношений между странами. Байден отметил, что США не планируют размещать на Украине наступательные вооружения. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Байден согласился с требованием России достичь гарантий безопасности, сообщает агентство Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В 2022 году Россию ждут радикальные изменения, которые напрямую коснутся «элит». Об этом заявил экономист Михаил Хазин, в конце 1990-х работавший в администрации президента замначальника эконмического управления, в разговоре с «Царьградом». «Я думаю, что 2022 год — это будет следующий виток экономического кризисного спада и политические лидеры начнут постепенно выстраивать свои региональные геоэкономические конструкции. Радикальные изменения начнутся, скорее всего, к весне 2022 года. Если оно не начнется, то мы подставим под серьезную угрозу те геополитические достижения, которые были достигнуты Путиным в последние годы», — передает «Царьград» слова Хазина. Аналогично рассуждает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. «Расчеты, которые мы проводим в Финансовом университете, показывают, что 2022 год по финансам будет хуже, чем нынешний. Вполне возможно наступление какого-то более-менее серьезного кризиса в нашей экономике во второй половине 2022 года», — передает ОСН мнение экономиста. Ранее Путин и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры. Российский лидер сообщил, что введение новых санкций может привести к разрыву отношений между странами. Байден отметил, что США не планируют размещать на Украине наступательные вооружения. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Байден согласился с требованием России достичь гарантий безопасности, сообщает агентство Nation News.