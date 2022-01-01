Диетолог рассказал, когда пора выбрасывать новогодние салаты

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Кафе Альфонс Муха. Нижневартовск, салат, обед, вилка, завтрак, тарелка, ужин, еда
Если запах еды изменился, ее лучше не есть Фото:

Новогодние салаты лучше не употреблять уже через сутки после их приготовления. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Мы знаем, что готовить надо из хороших продуктов, сохранять в холодильнике и, по возможности, употреблять так, чтобы хранилось не более суток. На всякий случай можно ориентироваться на свои органы чувств. Если у пищи появляются неприятные запахи, появляется изменение цвета продукта, я уж не говорю про изменение вкуса, конечно, надо выбрасывать», — сказал Михаил Гинзбург.

Также он объяснил, для кого особенно опасно употребление несвежих салатов. «Если имеется склонность к каким-либо воспалениям, например, к гастриту, язвенной болезни, холециститу, панкреатиту. Все это может сработать на обострение», — пояснил врач.

Ранее диетологи рассказпали, как победить похмелье. Для этого можно принять теплую ванну, выпить чай с вареньем или рассол.

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Новогодние салаты лучше не употреблять уже через сутки после их приготовления. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Мы знаем, что готовить надо из хороших продуктов, сохранять в холодильнике и, по возможности, употреблять так, чтобы хранилось не более суток. На всякий случай можно ориентироваться на свои органы чувств. Если у пищи появляются неприятные запахи, появляется изменение цвета продукта, я уж не говорю про изменение вкуса, конечно, надо выбрасывать», — сказал Михаил Гинзбург. Также он объяснил, для кого особенно опасно употребление несвежих салатов. «Если имеется склонность к каким-либо воспалениям, например, к гастриту, язвенной болезни, холециститу, панкреатиту. Все это может сработать на обострение», — пояснил врач. Ранее диетологи рассказпали, как победить похмелье. Для этого можно принять теплую ванну, выпить чай с вареньем или рассол.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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