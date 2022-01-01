Диетолог рассказал, когда пора выбрасывать новогодние салаты

01 января 2022 в 12:37 Размер текста - 17 +

Если запах еды изменился, ее лучше не есть Фото: Александр Елизаров © URA.RU Новогодние салаты лучше не употреблять уже через сутки после их приготовления. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Мы знаем, что готовить надо из хороших продуктов, сохранять в холодильнике и, по возможности, употреблять так, чтобы хранилось не более суток. На всякий случай можно ориентироваться на свои органы чувств. Если у пищи появляются неприятные запахи, появляется изменение цвета продукта, я уж не говорю про изменение вкуса, конечно, надо выбрасывать», — сказал Михаил Гинзбург. Также он объяснил, для кого особенно опасно употребление несвежих салатов. «Если имеется склонность к каким-либо воспалениям, например, к гастриту, язвенной болезни, холециститу, панкреатиту. Все это может сработать на обострение», — пояснил врач. Ранее диетологи рассказпали, как победить похмелье. Для этого можно принять теплую ванну, выпить чай с вареньем или рассол. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новогодние салаты лучше не употреблять уже через сутки после их приготовления. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Мы знаем, что готовить надо из хороших продуктов, сохранять в холодильнике и, по возможности, употреблять так, чтобы хранилось не более суток. На всякий случай можно ориентироваться на свои органы чувств. Если у пищи появляются неприятные запахи, появляется изменение цвета продукта, я уж не говорю про изменение вкуса, конечно, надо выбрасывать», — сказал Михаил Гинзбург. Также он объяснил, для кого особенно опасно употребление несвежих салатов. «Если имеется склонность к каким-либо воспалениям, например, к гастриту, язвенной болезни, холециститу, панкреатиту. Все это может сработать на обострение», — пояснил врач. Ранее диетологи рассказпали, как победить похмелье. Для этого можно принять теплую ванну, выпить чай с вареньем или рассол.