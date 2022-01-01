Автоэкперт раскрыл способ взыскать ущерб от ДТП с коммунальщиков

01 января 2022 в 19:17 Размер текста - 17 +

Необходимо предоставить фотографии и видео после ДТП Фото: Пресс-служба ГИБДД Челябинска Взыскать деньги с коммунальных служб в случае ДТП можно, если неудовлетворительные дорожные условия будут зафикстрованы сотрудниками ГИБДД. Об этом URA.RU рассказал правозащитник, председатель общественного движения «Комитет по защите прав автовладельцев» Кирилл Форманчук. «У нас есть сотни случаев, когда мы с дорожников взыскиваем деньги за причиненный ущерб в случае ДТП. Самое главное — вызвать на место сотрудников ГАИ. Они должны составить акт неудовлетворительных дорожных условий (НДУ). В этом акте они отражают, какие конкретно есть недостатки. Например: колейность, неубранный снег, открытый люк, нет знака, не работает светофор, разметка неправильная. Этот акт будет водителю помощником, потому, что его отправляют в дорожные службы, чтобы они это устранили. Важно, чтобы все было зафиксировано сотрудниками ГИБДД, а также были фото и видеоматериалы», — сказал Кирилл Форманчук. Автоэксперт, юрист Дмитрий Славнов отметил, что можно оспорить некоторые штрафы, если водитель нарушил правила исключительно из-за дорожных условий. «Если дорожная полоса занесена снегом, знаков нет, и автовладелец развернулся, например, через двойную сплошную, то это оспорить можно. Умысла у него не было — он просто не видел», — добавил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Взыскать деньги с коммунальных служб в случае ДТП можно, если неудовлетворительные дорожные условия будут зафикстрованы сотрудниками ГИБДД. Об этом URA.RU рассказал правозащитник, председатель общественного движения «Комитет по защите прав автовладельцев» Кирилл Форманчук. «У нас есть сотни случаев, когда мы с дорожников взыскиваем деньги за причиненный ущерб в случае ДТП. Самое главное — вызвать на место сотрудников ГАИ. Они должны составить акт неудовлетворительных дорожных условий (НДУ). В этом акте они отражают, какие конкретно есть недостатки. Например: колейность, неубранный снег, открытый люк, нет знака, не работает светофор, разметка неправильная. Этот акт будет водителю помощником, потому, что его отправляют в дорожные службы, чтобы они это устранили. Важно, чтобы все было зафиксировано сотрудниками ГИБДД, а также были фото и видеоматериалы», — сказал Кирилл Форманчук. Автоэксперт, юрист Дмитрий Славнов отметил, что можно оспорить некоторые штрафы, если водитель нарушил правила исключительно из-за дорожных условий. «Если дорожная полоса занесена снегом, знаков нет, и автовладелец развернулся, например, через двойную сплошную, то это оспорить можно. Умысла у него не было — он просто не видел», — добавил собеседник агентства.