Сенатор Пушков заявил о планах Запада сорвать переговоры РФ и США

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Круглый стол в МИА
Антироссийские санкции сорвут переговоры РФ и США, считает Алексей Пушков Фото:
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Бывшие американские послы в России добиваются публикации антироссийских санкций, что приведет к срыву переговоров РФ и США. Об этом написал член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков в своем telegram-аккаунте.

«Публикация списка артироссийских санкций, которую требуют от [президента США Джо] Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом и есть их главное предназначение. Угрозы т. н. „адских санкций“ вместо предоставления гарантий России — верное средство срыва переговоров», — написал Пушков.

Переговоры между Россией и США должны состояться 10 января в Женеве. В Госдепе США отметили, что готовы вести с Россией диалог по гарантиям безопасности. Проект договора по безопасности между Россией и США был подготовлен Министерством иностранных дел РФ.

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Бывшие американские послы в России добиваются публикации антироссийских санкций, что приведет к срыву переговоров РФ и США. Об этом написал член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков в своем telegram-аккаунте. «Публикация списка артироссийских санкций, которую требуют от [президента США Джо] Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом и есть их главное предназначение. Угрозы т. н. „адских санкций“ вместо предоставления гарантий России — верное средство срыва переговоров», — написал Пушков. Переговоры между Россией и США должны состояться 10 января в Женеве. В Госдепе США отметили, что готовы вести с Россией диалог по гарантиям безопасности. Проект договора по безопасности между Россией и США был подготовлен Министерством иностранных дел РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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