Сенатор Пушков заявил о планах Запада сорвать переговоры РФ и США

Антироссийские санкции сорвут переговоры РФ и США, считает Алексей Пушков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Бывшие американские послы в России добиваются публикации антироссийских санкций, что приведет к срыву переговоров РФ и США. Об этом написал член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков в своем telegram-аккаунте.

«Публикация списка артироссийских санкций, которую требуют от [президента США Джо] Байдена экс-послы США в Москве, призвана сыграть подрывную роль на переговорах о гарантиях безопасности. В этом и есть их главное предназначение. Угрозы т. н. „адских санкций“ вместо предоставления гарантий России — верное средство срыва переговоров», — написал Пушков.

Переговоры между Россией и США должны состояться 10 января в Женеве. В Госдепе США отметили, что готовы вести с Россией диалог по гарантиям безопасности. Проект договора по безопасности между Россией и США был подготовлен Министерством иностранных дел РФ.