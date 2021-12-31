Госдеп США: НАТО готова к диалогу с Россией

31 декабря 2021 в 22:07 Размер текста - 17 +

Альянс готов к содержательному диалогу с Россией, отметили в Госдепе США Фото: NIDS/NATO Multimedia Library НАТО (Организация Североатлантического договора) готова продолжать диалог с Россией, однако сохраняет свою позицию в вопросе «сдерживания агрессии против Украины». Об этом сообщил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в телефонном разговоре с Госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Госсекретарь Блинкен разговаривал сегодня с генсеком НАТО Столтенбергом о предстоящем взаимодействии с РФ в рамках Совета Россия — НАТО и диалога по стратегической стабильности между США и РФ. Альянс готов к содержательному диалогу с Россией и в то же время един в вопросе сдерживания дальнейшей агрессии против Украины», — передает ТАСС сообщение Госдепа США. Ранее Столтенберг пригласил Россию принять участие в саммите с НАТО 12 января 2022 года. В Кремле сообщили, что ведут подготовку к переговорам с Альянсом. В Министерстве иностранных дел РФ также обозначили основные темы переговоров с НАТО. Россия требует от НАТО нерасширения на восток, причем позиция должна быть подтверждена юридически. Кроме того, альянс должен отказаться от военных баз на постсоветском пространстве, пишет «Федеральное агентство новостей». Как заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия не даст США и НАТО «замотать» инициативу о гарантиях безопасности в бесконечных дискуссиях, передает «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

НАТО (Организация Североатлантического договора) готова продолжать диалог с Россией, однако сохраняет свою позицию в вопросе «сдерживания агрессии против Украины». Об этом сообщил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в телефонном разговоре с Госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Госсекретарь Блинкен разговаривал сегодня с генсеком НАТО Столтенбергом о предстоящем взаимодействии с РФ в рамках Совета Россия — НАТО и диалога по стратегической стабильности между США и РФ. Альянс готов к содержательному диалогу с Россией и в то же время един в вопросе сдерживания дальнейшей агрессии против Украины», — передает ТАСС сообщение Госдепа США. Ранее Столтенберг пригласил Россию принять участие в саммите с НАТО 12 января 2022 года. В Кремле сообщили, что ведут подготовку к переговорам с Альянсом. В Министерстве иностранных дел РФ также обозначили основные темы переговоров с НАТО. Россия требует от НАТО нерасширения на восток, причем позиция должна быть подтверждена юридически. Кроме того, альянс должен отказаться от военных баз на постсоветском пространстве, пишет «Федеральное агентство новостей». Как заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, Россия не даст США и НАТО «замотать» инициативу о гарантиях безопасности в бесконечных дискуссиях, передает «Царьград».