31 декабря 2021
30 декабря 2021
29 декабря 2021

В новогоднюю ночь в Челябинске убрали скандальный арт-объект

© Служба новостей «URA.RU»
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Скульптурная композиция Киты. Челябинск , киты, скульптурная композиция, арт-сквер
«Киты» на набережной реки Миасс были демонтированы (архивное фото) Фото:

В Челябинске удалили скандальный арт-объект «Киты», расположенный на набережной реки Миасс. Демонтаж объекта произвели прямо в новогоднюю ночь.

«Светящиеся киты демонтированы с набережной Миасса. Сегодня об арт-объекте напоминают лишь три припорошенных снегом круга», — сообщает ИА «Первое областное».

Ранее мэр Челябинска Наталья Котова потребовала демонтировать «Китов». По задумке властей, арт-объект должен был состоять из трех больших фигур, однако на набережной появилась более скромная композиция. Жители усомнились, что такой объект стоит 10 млн рублей. В Мэрии заявили, что не будут расплачиваться по контракту.

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В Челябинске удалили скандальный арт-объект «Киты», расположенный на набережной реки Миасс. Демонтаж объекта произвели прямо в новогоднюю ночь. «Светящиеся киты демонтированы с набережной Миасса. Сегодня об арт-объекте напоминают лишь три припорошенных снегом круга», — сообщает ИА «Первое областное». Ранее мэр Челябинска Наталья Котова потребовала демонтировать «Китов». По задумке властей, арт-объект должен был состоять из трех больших фигур, однако на набережной появилась более скромная композиция. Жители усомнились, что такой объект стоит 10 млн рублей. В Мэрии заявили, что не будут расплачиваться по контракту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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