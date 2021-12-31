«Киты» на набережной реки Миасс были демонтированы (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске удалили скандальный арт-объект «Киты», расположенный на набережной реки Миасс. Демонтаж объекта произвели прямо в новогоднюю ночь.

«Светящиеся киты демонтированы с набережной Миасса. Сегодня об арт-объекте напоминают лишь три припорошенных снегом круга», — сообщает ИА «Первое областное».

Ранее мэр Челябинска Наталья Котова потребовала демонтировать «Китов». По задумке властей, арт-объект должен был состоять из трех больших фигур, однако на набережной появилась более скромная композиция. Жители усомнились, что такой объект стоит 10 млн рублей. В Мэрии заявили, что не будут расплачиваться по контракту.