Путин наградил московских врачей за борьбу с коронавирусом

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Врачи удостоены нескольких наград Фото:
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Коронавирус COVID-19

Президент РФ Владимир Путин наградил московских врачей за вклад в борьбу с коронавирусом. Соответсвующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова награждены 17 врачей больниц Московской области и один — Удмуртской республики. Орденом «За заслуги перед отечеством» второй степени награждены 9 сотрудников московского «Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии» Минздрава РФ. Медали Луки Крымского удостоены 36 врачей из медицинских учреждений Москвы и Московской области.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ поручил удвоить выплаты врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией в новогодние праздники. Ранее в Министерстве здравоохранения РФ выступили с инициативой платить медикам за привитых от коронавируса. Таким образом власти намерены простимулировать рост числа вакцинированных в стране.

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Президент РФ Владимир Путин наградил московских врачей за вклад в борьбу с коронавирусом. Соответсвующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова награждены 17 врачей больниц Московской области и один — Удмуртской республики. Орденом «За заслуги перед отечеством» второй степени награждены 9 сотрудников московского «Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии» Минздрава РФ. Медали Луки Крымского удостоены 36 врачей из медицинских учреждений Москвы и Московской области. Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ поручил удвоить выплаты врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией в новогодние праздники. Ранее в Министерстве здравоохранения РФ выступили с инициативой платить медикам за привитых от коронавируса. Таким образом власти намерены простимулировать рост числа вакцинированных в стране.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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