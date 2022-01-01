Путин наградил московских врачей за борьбу с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин наградил московских врачей за вклад в борьбу с коронавирусом. Соответсвующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова награждены 17 врачей больниц Московской области и один — Удмуртской республики. Орденом «За заслуги перед отечеством» второй степени награждены 9 сотрудников московского «Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии» Минздрава РФ. Медали Луки Крымского удостоены 36 врачей из медицинских учреждений Москвы и Московской области.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ поручил удвоить выплаты врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией в новогодние праздники. Ранее в Министерстве здравоохранения РФ выступили с инициативой платить медикам за привитых от коронавируса. Таким образом власти намерены простимулировать рост числа вакцинированных в стране.
Президент РФ Владимир Путин наградил московских врачей за вклад в борьбу с коронавирусом. Соответсвующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова награждены 17 врачей больниц Московской области и один — Удмуртской республики. Орденом «За заслуги перед отечеством» второй степени награждены 9 сотрудников московского «Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии» Минздрава РФ. Медали Луки Крымского удостоены 36 врачей из медицинских учреждений Москвы и Московской области. Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ поручил удвоить выплаты врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией в новогодние праздники. Ранее в Министерстве здравоохранения РФ выступили с инициативой платить медикам за привитых от коронавируса. Таким образом власти намерены простимулировать рост числа вакцинированных в стране.