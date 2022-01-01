Новый выпуск «Вечернего Урганта» прошел в виде музыкального фестиваля «Чао, 2021!» Фото: Личная страница Ивана Урганта в Instagram

Телеведущая Алла Михеева пошутила о «домогательствах» Ивана Урганта. Об этом она заявила в эфире новогодней передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Новый выпуск был снят в виде музыкального фестиваля «Чао, 2021!» на итальянском языке. Ведущими шоу были Джованни Урганти (Иван Ургант), Алессандр Гуддини (Александр Гудков), Маттео Хрустальди (Дмитрий Хрусталев) и Аллегра Микеле (Алла Михеева).

Представляя Михееву, Ургант назвал ее «роскошной, сексуальной, принцессой секса и наисексуальнейшей». На что девушка возмутилась. «Мне надоело, что вы объективизируете мое тело! Сейчас 21 век! Ваши комплименты можно расценивать как домогательства!», — спела Михеева на итальянском языке.

Ургант назвал это новой этикой. После чего Хрусталев встал на колени и мужчины попросили прощения у Аллегры Микеле. «Что с вами? Я пошутила! Мы же в Италии. Делайте, что хотите!» — ответила на это девушка.

Телеведущий уже создавал похожее шоу «Вечерний Ургант. Ciao, 2020!» годом ранее. Специальный выпуск был пародией на итальянские музыкальные передачи, при этом программа была на итальянском языке. Тогда итальянцы высоко оценили российское шоу. За это посол Италии в России Паскуале Терраччано даже вручил Урганту орден Звезды Италии степени кавалера.

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