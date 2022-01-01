01 января 2022

ООН считает незаконным объявление дипломата РФ персоной нон грата

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, портфель, руки чиновника, дипломат
По словам Стефана Дюжаррика, доктрина «персоны нон грата» не применима к персоналу ООН Фото:

Объявление российского сотрудника Организации Объединенных Наций (ООН) властями Косово персоной нон грата незаконно. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика, опубликованном на сайте организации.

«Нам стало известно о том, что власти Косово объявили „персоной нон грата“ сотрудника Миссии Организации Объединенных Наций в Косово (МООНК). Никакого официального сообщения от властей Косово по поводу этого объявления не поступало. Доктрина „персоны нон грата“ не применима к персоналу Организации Объединенных Наций», — заявил Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что МООНК и ООН принимают меры, необходимые для обеспечения безопасности российского дипломата. Также организация находится в контакте с властями Косово.

Ранее URA.RU сообщало, что глава МИД Косова Доника Гервала заявила об объявлении российского сотрудника миссии ООН в Косове и Метохии персоной нон грата. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такое решение провокацией, пишет «Царьград». В посольстве России в Сербии заявили, что объявление российского дипломата персоной нон грата является попыткой выслужиться перед Западом, передает RT.

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Объявление российского сотрудника Организации Объединенных Наций (ООН) властями Косово персоной нон грата незаконно. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика, опубликованном на сайте организации. «Нам стало известно о том, что власти Косово объявили „персоной нон грата“ сотрудника Миссии Организации Объединенных Наций в Косово (МООНК). Никакого официального сообщения от властей Косово по поводу этого объявления не поступало. Доктрина „персоны нон грата“ не применима к персоналу Организации Объединенных Наций», — заявил Стефан Дюжаррик. Он отметил, что МООНК и ООН принимают меры, необходимые для обеспечения безопасности российского дипломата. Также организация находится в контакте с властями Косово. Ранее URA.RU сообщало, что глава МИД Косова Доника Гервала заявила об объявлении российского сотрудника миссии ООН в Косове и Метохии персоной нон грата. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такое решение провокацией, пишет «Царьград». В посольстве России в Сербии заявили, что объявление российского дипломата персоной нон грата является попыткой выслужиться перед Западом, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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