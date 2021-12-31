Российского дипломата в Косово объявили нежелательной персоной

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, депутат, чиновник, документы, дипломат, папка с документами
Российского дипломата обвинили в нарушении национальной безопасности Фото:

Власти непризнанной республики Косово объявили российского сотрудника миссии ООН в Косове и Метохии персоной нон гранта. Об этом сообщила министр иностранных дел Косова Доника Гервала.

«По предложению премьера Косова Альбина Курти сегодня я приняла решение о провозглашении персоной нон грата российского сотрудника UNMIK в Косове из-за его вредного влияния, которое нарушило национальную безопасность. Также были уведомлены правоохранительные органы для исполнения данного решения», — написала Гервала в социальной сети Facebook.

В посольстве России в Сербии отреагировали на произошедшее и назвали это провокацией. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Косово развернула против Москвы информационную кампанию, пишет «Царьград». В октябре двух сотрудников канцелярии посольств России в Сербии также признали персонами нон грата, передает MK.RU.

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Власти непризнанной республики Косово объявили российского сотрудника миссии ООН в Косове и Метохии персоной нон гранта. Об этом сообщила министр иностранных дел Косова Доника Гервала. «По предложению премьера Косова Альбина Курти сегодня я приняла решение о провозглашении персоной нон грата российского сотрудника UNMIK в Косове из-за его вредного влияния, которое нарушило национальную безопасность. Также были уведомлены правоохранительные органы для исполнения данного решения», — написала Гервала в социальной сети Facebook. В посольстве России в Сербии отреагировали на произошедшее и назвали это провокацией. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Косово развернула против Москвы информационную кампанию, пишет «Царьград». В октябре двух сотрудников канцелярии посольств России в Сербии также признали персонами нон грата, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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