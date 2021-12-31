Российского дипломата в Косово объявили нежелательной персоной

Власти непризнанной республики Косово объявили российского сотрудника миссии ООН в Косове и Метохии персоной нон гранта. Об этом сообщила министр иностранных дел Косова Доника Гервала.
«По предложению премьера Косова Альбина Курти сегодня я приняла решение о провозглашении персоной нон грата российского сотрудника UNMIK в Косове из-за его вредного влияния, которое нарушило национальную безопасность. Также были уведомлены правоохранительные органы для исполнения данного решения», — написала Гервала в социальной сети Facebook.
В посольстве России в Сербии отреагировали на произошедшее и назвали это провокацией. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Косово развернула против Москвы информационную кампанию, пишет «Царьград». В октябре двух сотрудников канцелярии посольств России в Сербии также признали персонами нон грата, передает MK.RU.
Власти непризнанной республики Косово объявили российского сотрудника миссии ООН в Косове и Метохии персоной нон гранта. Об этом сообщила министр иностранных дел Косова Доника Гервала. «По предложению премьера Косова Альбина Курти сегодня я приняла решение о провозглашении персоной нон грата российского сотрудника UNMIK в Косове из-за его вредного влияния, которое нарушило национальную безопасность. Также были уведомлены правоохранительные органы для исполнения данного решения», — написала Гервала в социальной сети Facebook. В посольстве России в Сербии отреагировали на произошедшее и назвали это провокацией. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Косово развернула против Москвы информационную кампанию, пишет «Царьград». В октябре двух сотрудников канцелярии посольств России в Сербии также признали персонами нон грата, передает MK.RU.