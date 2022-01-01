Специалист посоветовал отключать WiFi-роутер по ночам

02 января 2022 в 07:39 Размер текста - 17 +

Лучшее решение для здоровья — не устанавливать роутер в городской квартире, считает Максим Назаренко Фото: Анна Майорова © URA.RU Постоянное воздействие излучения от WiFi-роутера на человека может иметь негативные последствия для здоровья, заявил заведующий кафедрой управления и качеством сертификации Российского технологического университета МИРЭА Максим Назаренко. По его словам, устанавливать устройство в квартире нужно максимально удаленно от всех жильцов, а после — отключать его на ночь. «Устанавливать WiFi-роутер в городской квартире нужно так, чтобы он был максимально удален от мест постоянного пребывания жителей квартиры. На роутере следует предусмотреть антенны минимальной мощности для покрытия площади квартиры, а также обеспечить возможность отключения этого устройства на ночь и в другое время, когда роутер не используется», — цитирует Максима Назаренко «Прайм». По мнению эксперта, лучшее решение — не устанавливать роутер в городской квартире. Современные устройства имеют небольшой уровень излучения, но его постоянное воздействие может негативно сказаться на здоровье человека, считает Назаренко. Вместо роутера он советует провести в квартире интернет-кабель. Если в квартире все же установлен WiFi-роутер — он не должен обеспечивать устойчивый прием на всей жилплощади. По словам Назаренко, в доме должен быть угол, где уровень приема составит ниже 120 децибел. Также важно добиться того, чтобы была возможность отключать Wi-Fi, но оставлять соединение по интернет-кабелю. Для решения этой задачи требуется серьезное взаимодействие с провайдером, уточнил Назаренко. Ранее директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов посоветовал отключать WiFi всегда, когда он не используется, чтобы избежать утечки личных данных. Единожды подключившись к свободной сети, смартфон будет подключаться к ней без предупреждения. По словам Герасимова, преступникам достаточно создать свою точку с аналогичным именем, чтобы перехватывать трафик, видеть пароли и номера кредитных карт, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Постоянное воздействие излучения от WiFi-роутера на человека может иметь негативные последствия для здоровья, заявил заведующий кафедрой управления и качеством сертификации Российского технологического университета МИРЭА Максим Назаренко. По его словам, устанавливать устройство в квартире нужно максимально удаленно от всех жильцов, а после — отключать его на ночь. «Устанавливать WiFi-роутер в городской квартире нужно так, чтобы он был максимально удален от мест постоянного пребывания жителей квартиры. На роутере следует предусмотреть антенны минимальной мощности для покрытия площади квартиры, а также обеспечить возможность отключения этого устройства на ночь и в другое время, когда роутер не используется», — цитирует Максима Назаренко «Прайм». По мнению эксперта, лучшее решение — не устанавливать роутер в городской квартире. Современные устройства имеют небольшой уровень излучения, но его постоянное воздействие может негативно сказаться на здоровье человека, считает Назаренко. Вместо роутера он советует провести в квартире интернет-кабель. Если в квартире все же установлен WiFi-роутер — он не должен обеспечивать устойчивый прием на всей жилплощади. По словам Назаренко, в доме должен быть угол, где уровень приема составит ниже 120 децибел. Также важно добиться того, чтобы была возможность отключать Wi-Fi, но оставлять соединение по интернет-кабелю. Для решения этой задачи требуется серьезное взаимодействие с провайдером, уточнил Назаренко. Ранее директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов посоветовал отключать WiFi всегда, когда он не используется, чтобы избежать утечки личных данных. Единожды подключившись к свободной сети, смартфон будет подключаться к ней без предупреждения. По словам Герасимова, преступникам достаточно создать свою точку с аналогичным именем, чтобы перехватывать трафик, видеть пароли и номера кредитных карт, передает «Национальная служба новостей».