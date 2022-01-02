Выжившая в ДТП под Рязанью сняла видео с места катастрофы

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ДТП с автобусом на Плотинке. Екатеринбург, дтп, автобус, общественный транспорт, авария, городской транспорт, автопредприятие
Пассажирам автобуса пришлось выбираться из салона через окно Фото:

Пострадавшая в смертельном ДТП с автобусом под Рязанью выложила видео с места происшествия. По словам женщины, после столкновения пассажирам пришлось выбираться из салона через окно.

«Все произошло очень быстро, все спали. Двери мы не могли открыть, нам пришлось ломать окно», — цитируют «Известия» пострадавшую.

Авария произошла на 277-м километре автодороги Р22 «Каспий» в Скопинском районе Рязанской области. Рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Астрахань, въехал в опору железнодорожного моста. По предварительной информации, водитель заснул за рулем, передает «Национальная служба новостей». На кадрах, опубликованных пассажиркой, видно, что в результате столкновения сильно пострадала передняя часть транспортного средства.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), сообщается на официальном сайте МВД по Рязанской области. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

В момент ДТП в автобусе находились 49 пассажиров. По официальным данным погибли пять человек, в том числе водитель транспортного средства. Еще 12 госпитализировали с различными травмами, трое из них находятся в реанимации. Всего в аварии пострадал 21 человек. В их числе двое детей, сообщил глава минздрава Рязанской области Андрей Прилуцкий в telegram-канале регионального правительства. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

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Пострадавшая в смертельном ДТП с автобусом под Рязанью выложила видео с места происшествия. По словам женщины, после столкновения пассажирам пришлось выбираться из салона через окно. «Все произошло очень быстро, все спали. Двери мы не могли открыть, нам пришлось ломать окно», — цитируют «Известия» пострадавшую. Авария произошла на 277-м километре автодороги Р22 «Каспий» в Скопинском районе Рязанской области. Рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Астрахань, въехал в опору железнодорожного моста. По предварительной информации, водитель заснул за рулем, передает «Национальная служба новостей». На кадрах, опубликованных пассажиркой, видно, что в результате столкновения сильно пострадала передняя часть транспортного средства. По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), сообщается на официальном сайте МВД по Рязанской области. На месте происшествия работают сотрудники полиции. В момент ДТП в автобусе находились 49 пассажиров. По официальным данным погибли пять человек, в том числе водитель транспортного средства. Еще 12 госпитализировали с различными травмами, трое из них находятся в реанимации. Всего в аварии пострадал 21 человек. В их числе двое детей, сообщил глава минздрава Рязанской области Андрей Прилуцкий в telegram-канале регионального правительства. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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