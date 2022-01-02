В Италии восхитились новогодним шоу Урганта

Итальянцы поблагодарили «Джованни Урганта» за фантастическую новогоднюю программу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Итальянские пользователи YouTube восхитились новогодним выпуском шоу «Вечерний Ургант» «CIAO, 2021!». Программа повторила успех прошлого года. Российские артисты исполняли свои песни на итальянском языке, а само шоу было стилизовано под вечеринки 1980-х годов. Итальянцы поблагодарили телеведущего Ивана Урганта за шоу и отметили, что оно получилось лучше, чем их собственные программы.

Спецвыпуск «Вечернего Урганта» вышел в эфир вечером 1 декабря. За пол дня с момента появления на YouTube он набрал более 650 тысяч просмотров и возглавил раздел «В тренде». Как и в прошлом году, шоу от начала до конца идет на итальянском — в том числе, российские исполнители перевели свои песни на иностранный язык. В сентябре Иван Ургант был награжден орденом Звезды Италии в степени кавалера.

В эфире «принял участие» президент РФ Владимир Путин. С помощью нейросети команда «Вечернего Урганта» создала выступление главы государства на итальянском языке. Путин поздравил итальянцев с новым годом на фоне Колизея.

В комментариях под видео на YouTube итальянцы поблагодарили создателей «Вечернего Урганта» за шоу. Они восхитились проделанной работой и отметили, что выпуск получился лучше, чем многие итальянские программы. Итальянцы также выразили надежду, что «CIAO» станет новогодней традицией.

Надеемся, что это станет ежегодной традицией! YouTube

Очень хороший, всегда ироничный и веселый, фантастический дирижер Джованни Урганти. Шоу, которое обязательно нужно повторить. Всем привет и с новым 2022 годом YouTube

Поздравляю. Оригинальная, очень красивая и хорошо сделанная программа. Пародия на некоторые итальянские телепрограммы прошлого действительно очень вкусная. Поздравляем всех главных героев за преданность делу и проделанную работу. Это было непросто, особенно изучение итальянского языка. Джованни Урганти, ты молодец! YouTube

Вы, ребята, правда… Вы заставили меня умереть от смеха. Еще раз спасибо за этот эпизод. Вы фантастические. Спасибо, Россия, и спасибо, Ургант! YouTube

Фантастика. Точно лучше, чем итальянские программы. Вы любите Италию больше, чем мы, итальянцы. Здорово. YouTube

Это самая прекрасная вещь на свете. YouTube

Это случилось снова в этом году, становясь все лучше и лучше! YouTube

Это шоу становится таким же популярным в Италии, как и в России! Уровень детализации невероятный, за исключением некоторого акцента. Это могло быть настоящее итальянское телешоу 80-х годов. Привет из Италии! YouTube

Мы любим Россию, и эта программа — доказательство того, что Россия отвечает на нашу любовь. YouTube

Нам не терпится насладиться Джованни Урганти в Сан-Ремо! Принесите Аллегру и Пепси! Желаем сексуального 2022 года! До встречи в Сан-Ремо через месяц! YouTube

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам