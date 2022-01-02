В Италии восхитились новогодним шоу Урганта

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Народная премия E1.RU. Екатеринбург, ургант иван
Итальянцы поблагодарили «Джованни Урганта» за фантастическую новогоднюю программу Фото:

Итальянские пользователи YouTube восхитились новогодним выпуском шоу «Вечерний Ургант» «CIAO, 2021!». Программа повторила успех прошлого года. Российские артисты исполняли свои песни на итальянском языке, а само шоу было стилизовано под вечеринки 1980-х годов. Итальянцы поблагодарили телеведущего Ивана Урганта за шоу и отметили, что оно получилось лучше, чем их собственные программы.

Спецвыпуск «Вечернего Урганта» вышел в эфир вечером 1 декабря. За пол дня с момента появления на YouTube он набрал более 650 тысяч просмотров и возглавил раздел «В тренде». Как и в прошлом году, шоу от начала до конца идет на итальянском — в том числе, российские исполнители перевели свои песни на иностранный язык. В сентябре Иван Ургант был награжден орденом Звезды Италии в степени кавалера.

В эфире «принял участие» президент РФ Владимир Путин. С помощью нейросети команда «Вечернего Урганта» создала выступление главы государства на итальянском языке. Путин поздравил итальянцев с новым годом на фоне Колизея.

В комментариях под видео на YouTube итальянцы поблагодарили создателей «Вечернего Урганта» за шоу. Они восхитились проделанной работой и отметили, что выпуск получился лучше, чем многие итальянские программы. Итальянцы также выразили надежду, что «CIAO» станет новогодней традицией.

Надеемся, что это станет ежегодной традицией!
Очень хороший, всегда ироничный и веселый, фантастический дирижер Джованни Урганти. Шоу, которое обязательно нужно повторить. Всем привет и с новым 2022 годом
Поздравляю. Оригинальная, очень красивая и хорошо сделанная программа. Пародия на некоторые итальянские телепрограммы прошлого действительно очень вкусная. Поздравляем всех главных героев за преданность делу и проделанную работу. Это было непросто, особенно изучение итальянского языка. Джованни Урганти, ты молодец!
Вы, ребята, правда… Вы заставили меня умереть от смеха. Еще раз спасибо за этот эпизод. Вы фантастические. Спасибо, Россия, и спасибо, Ургант!
Фантастика. Точно лучше, чем итальянские программы. Вы любите Италию больше, чем мы, итальянцы. Здорово.
Это самая прекрасная вещь на свете.
Это случилось снова в этом году, становясь все лучше и лучше!
Это шоу становится таким же популярным в Италии, как и в России! Уровень детализации невероятный, за исключением некоторого акцента. Это могло быть настоящее итальянское телешоу 80-х годов. Привет из Италии!
Мы любим Россию, и эта программа — доказательство того, что Россия отвечает на нашу любовь.
Нам не терпится насладиться Джованни Урганти в Сан-Ремо! Принесите Аллегру и Пепси! Желаем сексуального 2022 года! До встречи в Сан-Ремо через месяц!
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Итальянские пользователи YouTube восхитились новогодним выпуском шоу «Вечерний Ургант» «CIAO, 2021!». Программа повторила успех прошлого года. Российские артисты исполняли свои песни на итальянском языке, а само шоу было стилизовано под вечеринки 1980-х годов. Итальянцы поблагодарили телеведущего Ивана Урганта за шоу и отметили, что оно получилось лучше, чем их собственные программы. Спецвыпуск «Вечернего Урганта» вышел в эфир вечером 1 декабря. За пол дня с момента появления на YouTube он набрал более 650 тысяч просмотров и возглавил раздел «В тренде». Как и в прошлом году, шоу от начала до конца идет на итальянском — в том числе, российские исполнители перевели свои песни на иностранный язык. В сентябре Иван Ургант был награжден орденом Звезды Италии в степени кавалера. В эфире «принял участие» президент РФ Владимир Путин. С помощью нейросети команда «Вечернего Урганта» создала выступление главы государства на итальянском языке. Путин поздравил итальянцев с новым годом на фоне Колизея. В комментариях под видео на YouTube итальянцы поблагодарили создателей «Вечернего Урганта» за шоу. Они восхитились проделанной работой и отметили, что выпуск получился лучше, чем многие итальянские программы. Итальянцы также выразили надежду, что «CIAO» станет новогодней традицией.
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