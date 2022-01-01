Путин поздравил граждан с Новым годом на итальянском языке. Видео

02 января 2022 в 02:57 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подарил зрителям выступление своей любимой группы «Любэ» на итальянском языке Фото: Владимир Андреев © URA.RU В эфире новогодней передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале президент России Владимир Путин поздравил граждан с Новым годом на итальянском языке. Поздравление было создано с помощью нейросетей. Выпуск снят в виде музыкального фестиваля «Чао, 2021!» полностью на итальянском языке. Его ведущими стали Джованни Урганти (Иван Ургант), Алессандр Гуддини (Александр Гудков), Маттео Хрустальди (Дмитрий Хрусталев) и Аллегра Микеле (Алла Михеева). «Уважаемые граждане Италии! Дорогие друзья! 2021 год уходит. Он был очень непростым. Но трудности, с которыми мы столкнулись, только сплотили нас. У нас большая прекрасная страна, и если мы захотим что-то сделать, мы это сделаем! Давайте вместе поднимем бокалы. Я поздравляю вас с Новым 2022 годом!», — сказал Владимир Путин в поздравлении. Также на Новый год президент подарил зрителям выступление своей любимой группы «Любовь» («Любэ»). Солист группы Игорь Матвиенко исполнил песню «Моя Италия», которая является кавером на песню «От Волги до Енисея». Похожее шоу «Вечерний Ургант. Ciao, 2020!» выпускалось и в прошлом году. Специальный выпуск был сделан в стиле пародии на итальянские музыкальные передачи. Итальянцам новогоднее шоу понравилось, о чем они писали в Facebook. В сентябре Иван Ургант был награжден орденом Звезды Италии в степени кавалера. Ранее URA.RU сообщало, что российская телеведущая Алла Михеева заявила о «домогательствах» Урганта. Во время представления девушки на шоу «Чао, 2021!» Ургант назвал ее «принцессой секса». Владимир Путин поздравляет с Новым годом YouTube-канал «Вечерний Ургант» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В эфире новогодней передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале президент России Владимир Путин поздравил граждан с Новым годом на итальянском языке. Поздравление было создано с помощью нейросетей. Выпуск снят в виде музыкального фестиваля «Чао, 2021!» полностью на итальянском языке. Его ведущими стали Джованни Урганти (Иван Ургант), Алессандр Гуддини (Александр Гудков), Маттео Хрустальди (Дмитрий Хрусталев) и Аллегра Микеле (Алла Михеева). «Уважаемые граждане Италии! Дорогие друзья! 2021 год уходит. Он был очень непростым. Но трудности, с которыми мы столкнулись, только сплотили нас. У нас большая прекрасная страна, и если мы захотим что-то сделать, мы это сделаем! Давайте вместе поднимем бокалы. Я поздравляю вас с Новым 2022 годом!», — сказал Владимир Путин в поздравлении. Также на Новый год президент подарил зрителям выступление своей любимой группы «Любовь» («Любэ»). Солист группы Игорь Матвиенко исполнил песню «Моя Италия», которая является кавером на песню «От Волги до Енисея». Похожее шоу «Вечерний Ургант. Ciao, 2020!» выпускалось и в прошлом году. Специальный выпуск был сделан в стиле пародии на итальянские музыкальные передачи. Итальянцам новогоднее шоу понравилось, о чем они писали в Facebook. В сентябре Иван Ургант был награжден орденом Звезды Италии в степени кавалера. Ранее URA.RU сообщало, что российская телеведущая Алла Михеева заявила о «домогательствах» Урганта. Во время представления девушки на шоу «Чао, 2021!» Ургант назвал ее «принцессой секса».