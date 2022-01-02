ЛДПР придумала новый запрет для водителей после ДТП под Рязанью

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ДТП на Карла Либкнехта - Малышева с участием троллейбуса и междугороднего автобуса. Екатеринбург, троллейбус, дтп, разбитое окно, автобус, общественный транспорт
ДТП с автобусом произошло примерно в пять утра, сообщил Владимир Жириновский Фото:

В России нужно запретить ночные автобусные рейсы, заявил лидер фракции ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский. Так он отреагировал на ДТП с автобусом в Рязани.

«Все случилось примерно в пять часов утра и наверняка водитель заснул или его клонило в сон. Поэтому ЛДПР будет в очередной раз предлагать законопроект о запрете ночных перевозок людей автобусами. Но сколько тысяч жертв нам еще нужно, чтобы такая норма была принята?» — написал Владимир Жириновский в своем telegram-канале.

В аварии под Рязанью погибли пять человек, еще 16 пострадали, сообщили в региональном МВД. Автобус ехал из Москвы в Астрахань. В салоне были 49 пассажиров. В МВД рассказали, что автобус врезался в опору железнодорожного моста. Водитель скончался. Правоохранители предполагают, что он мог уснуть или не справиться с управлением, передает Vse42.ru.

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В России нужно запретить ночные автобусные рейсы, заявил лидер фракции ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский. Так он отреагировал на ДТП с автобусом в Рязани. «Все случилось примерно в пять часов утра и наверняка водитель заснул или его клонило в сон. Поэтому ЛДПР будет в очередной раз предлагать законопроект о запрете ночных перевозок людей автобусами. Но сколько тысяч жертв нам еще нужно, чтобы такая норма была принята?» — написал Владимир Жириновский в своем telegram-канале. В аварии под Рязанью погибли пять человек, еще 16 пострадали, сообщили в региональном МВД. Автобус ехал из Москвы в Астрахань. В салоне были 49 пассажиров. В МВД рассказали, что автобус врезался в опору железнодорожного моста. Водитель скончался. Правоохранители предполагают, что он мог уснуть или не справиться с управлением, передает Vse42.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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