ЛДПР придумала новый запрет для водителей после ДТП под Рязанью

ДТП с автобусом произошло примерно в пять утра, сообщил Владимир Жириновский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России нужно запретить ночные автобусные рейсы, заявил лидер фракции ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский. Так он отреагировал на ДТП с автобусом в Рязани.

«Все случилось примерно в пять часов утра и наверняка водитель заснул или его клонило в сон. Поэтому ЛДПР будет в очередной раз предлагать законопроект о запрете ночных перевозок людей автобусами. Но сколько тысяч жертв нам еще нужно, чтобы такая норма была принята?» — написал Владимир Жириновский в своем telegram-канале.

В аварии под Рязанью погибли пять человек, еще 16 пострадали, сообщили в региональном МВД. Автобус ехал из Москвы в Астрахань. В салоне были 49 пассажиров. В МВД рассказали, что автобус врезался в опору железнодорожного моста. Водитель скончался. Правоохранители предполагают, что он мог уснуть или не справиться с управлением, передает Vse42.ru.