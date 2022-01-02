Климатолог назвал феномен, который сделает холоднее 2022 год

Ла-Нинья — фаза поднятия холодных вод в экваториальной части Тихого океана, оказывающая влияние на климат Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

По всей Земле 2022 год будет холоднее, чем 2020-й из-за развития климатического явления Ла-Нинья, когда в южной части Тихого океана на поверхность поднимается холодная вода из морских глубин, из-за чего снижается средняя температура по планете. Директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин в беседе с URA.RU объяснил, что этот феномен влияет на погоду по всей планете.

«То, что 2022 год будет по всей планете холоднее, чем 2020 год, это наверняка. Это из-за развития явления Ла-Нинья. Это переток из атмосферы в Тихий океан, а потом тепло вернется. Поэтому 2021-й и 2022-й будут холоднее по всему Земному шару. Имеется в виду поверхностный слой атмосферы», — сказал Алексей Кокорин.

По словам климатолога, понижение температуры по всей планете не скажется на развитии процессов, связанных с глобальным потеплением. «Это не означает никакой смены трендов. Это просто некий естественный процесс», — объяснил он.

Замдиректора Института физики атмосферы РАН, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Владимир Семенов объяснил, что уже к середине 2022 года эффект феномена Ла-Нинья прекратится. «При Ла-Нинье может быть отскок на 0,1, или максимум на 0,2 температуры, если это сильное явление. Но затем через год мы уже не заметим этого», — уточнил ученый.

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