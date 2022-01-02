Украине предрекли крах в случае выполнения Минских соглашений

Дмитрий Гордон заявил, что нельзя допустить крах Украины Фото: Василий Заболотных © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

В случае выполнения Минских соглашений и проведения выборов в Донбассе Украину ждет «крах». Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон на своем youtube-канале.

Минские соглашения предполагают организацию в Донбассе местных выборов. Затем Киеву должны передать контроль над границами субъекта. «Разрешить сегодня выборы в Донбассе — дать боевикам легитимные права. Два корпуса в ДНР и ЛНР по 15 тысяч человек станут украинской Народной милицией. Это крах Украины — тридцать тысяч вооруженных сепаратистов принять к себе. Этого никак нельзя допустить», — цитируют argumenti.ru Дмитрия Гордона.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина не соблюдает обязательства по Минским соглашениям. По его словам, Киев не изменил Конституцию и не обеспечил автономию ЛДНР. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что Украина хочет избавиться от Донбасса. «Киев, уже де факто отказавшийся от Минских соглашений, возможно, ищет способ потерять Донбасс», — сказал он.

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