Путин: Зеленский попал под влияние «нациков»

23 декабря 2021 в 16:23 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский попал под влияние националистов, считает Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пресс-конференция Путина-2021 Президент Украины Владимир Зеленский попал под влияние радикальных элементов. Такое мнение выразил глава РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции. «Россия хочет добрососедских отношений с Украиной, но их практически невозможно выстроить с нынешним руководством страны. Зеленский попал под влияние радикальных элементов, „нациков“, вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире», — заявил Владимир Путин. Президент РФ отметил, что Киев не выполняет свои обязательства по Минским соглашениям. В частности, Украина не внесла изменения в Конституцию и не обеспечила автономию Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик. Путин отметил, что Россия готова выстраивать отношения с теми силами в Киеве, которые готовы работать в добрососедском ключе. «Но что происходит с этими силами? Судебное преследование, санкции, убийства. Их уничтожают», — заявил глава государства. Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к любым контактам с Россией, в том числе к личной встрече президентов. Он добавил, что самостоятельно позвонит Путину, если Москве и Киеву не удастся договориться по проблемным вопросам. До этого Зеленский сообщал, что поводом для встречи с президентом РФ может стать газопровод «Северный поток-2». В Кремле заявили, что Украина не предлагала РФ устроить встречу президентов. Итоговая пресс-конференция Путина проходит 23 декабря. Несмотря на пандемию коронавируса, она состоялась в офлайн-формате. Организаторы приняли беспрецедентные меры безопасности. В частности, на входе журналистов обрабатывали частицами серебра. Всего на пресс-конференции Путина присутствует 507 российских и иностранных журналистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский попал под влияние радикальных элементов. Такое мнение выразил глава РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции. «Россия хочет добрососедских отношений с Украиной, но их практически невозможно выстроить с нынешним руководством страны. Зеленский попал под влияние радикальных элементов, „нациков“, вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире», — заявил Владимир Путин. Президент РФ отметил, что Киев не выполняет свои обязательства по Минским соглашениям. В частности, Украина не внесла изменения в Конституцию и не обеспечила автономию Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик. Путин отметил, что Россия готова выстраивать отношения с теми силами в Киеве, которые готовы работать в добрососедском ключе. «Но что происходит с этими силами? Судебное преследование, санкции, убийства. Их уничтожают», — заявил глава государства. Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к любым контактам с Россией, в том числе к личной встрече президентов. Он добавил, что самостоятельно позвонит Путину, если Москве и Киеву не удастся договориться по проблемным вопросам. До этого Зеленский сообщал, что поводом для встречи с президентом РФ может стать газопровод «Северный поток-2». В Кремле заявили, что Украина не предлагала РФ устроить встречу президентов. Итоговая пресс-конференция Путина проходит 23 декабря. Несмотря на пандемию коронавируса, она состоялась в офлайн-формате. Организаторы приняли беспрецедентные меры безопасности. В частности, на входе журналистов обрабатывали частицами серебра. Всего на пресс-конференции Путина присутствует 507 российских и иностранных журналистов.