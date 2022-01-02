02 января 2022

В Подмосковье сгорели двое детей и один взрослый

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Пожар в деревне Броды Пермского района Пермского края 2 июня 2014, пожарные, пожар, пожарище, огонь, сгоревший дом, руины
В поселке Туголесский Бор загорелся частный дом (архивное фото) Фото:

Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.

«По предварительным данным, сегодня 2 января 2022 года в частном доме, расположенном в поселке Туголесский Бор городского округа Шатура, произошел пожар. В результате погибли три человека, в том числе двое детей. Еще один взрослый и ребенок пострадали», — говорится в сообщении. Отмечается, что были обнаружены тела мальчика и девочки 2012 и 2016 года рождения. Мужчина 1965 года рождения, которого очевидцы вынесли из горящего дома, скончался в присутствии медиков.

Как сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России, заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, устанавливаются причины произошедшего.

Ранее URA.RU также сообщало о пожаре в Иркутской области. Деревянный двухэтажный дом в селе Хомутово загорелся утром 1 января 2022 года. По данным регионального управления СК России, погибли пять человек, в том числе 11-летний ребенок.

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Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. «По предварительным данным, сегодня 2 января 2022 года в частном доме, расположенном в поселке Туголесский Бор городского округа Шатура, произошел пожар. В результате погибли три человека, в том числе двое детей. Еще один взрослый и ребенок пострадали», — говорится в сообщении. Отмечается, что были обнаружены тела мальчика и девочки 2012 и 2016 года рождения. Мужчина 1965 года рождения, которого очевидцы вынесли из горящего дома, скончался в присутствии медиков. Как сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России, заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, устанавливаются причины произошедшего. Ранее URA.RU также сообщало о пожаре в Иркутской области. Деревянный двухэтажный дом в селе Хомутово загорелся утром 1 января 2022 года. По данным регионального управления СК России, погибли пять человек, в том числе 11-летний ребенок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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