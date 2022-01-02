Согласно новым правилам выплаты пенсий, которые вступили в силу 1 января 2022 года, пенсионеры смогут раньше получить пенсию, если в их регионе объявлен режим ЧС. Об этом сообщил юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Никита Кузнецов.
«С 1 января пенсии будут начислять по-новому. Новые правила дают возможность получить пенсию раньше текущего месяца. Такое право получат люди, проживающие на территории, где введен режим ЧС», — сказал Кузнецов в разговоре с LIFE.
Согласно новым правилам выплаты пенсий, которые вступили в силу 1 января 2022 года, пенсионеры смогут раньше получить пенсию, если в их регионе объявлен режим ЧС. Об этом сообщил юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Никита Кузнецов. «С 1 января пенсии будут начислять по-новому. Новые правила дают возможность получить пенсию раньше текущего месяца. Такое право получат люди, проживающие на территории, где введен режим ЧС», — сказал Кузнецов в разговоре с LIFE. Юрист также сообщил, что в 2022 год будут проиндексированы социальные пенсии и пенсии военным. Кроме того, средняя пенсия по старости в России вырастет до 18,5 тысячи рублей, пишет RT. Также, согласно новым правилам, часть пенсий и выплат будет начисляться автоматически, сообщает «Национальная служба новостей».