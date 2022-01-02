02 января 2022

Юрист: части россиян будут платить пенсию раньше. Условие

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, кошелек, финансы, пенсия, деньги, наличные
Новые правила начисления пенсий действуют с 1 января 2022 года Фото:

Согласно новым правилам выплаты пенсий, которые вступили в силу 1 января 2022 года, пенсионеры смогут раньше получить пенсию, если в их регионе объявлен режим ЧС. Об этом сообщил юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Никита Кузнецов.

«С 1 января пенсии будут начислять по-новому. Новые правила дают возможность получить пенсию раньше текущего месяца. Такое право получат люди, проживающие на территории, где введен режим ЧС», — сказал Кузнецов в разговоре с LIFE.

Юрист также сообщил, что в 2022 год будут проиндексированы социальные пенсии и пенсии военным. Кроме того, средняя пенсия по старости в России вырастет до 18,5 тысячи рублей, пишет RT. Также, согласно новым правилам, часть пенсий и выплат будет начисляться автоматически, сообщает «Национальная служба новостей».

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Согласно новым правилам выплаты пенсий, которые вступили в силу 1 января 2022 года, пенсионеры смогут раньше получить пенсию, если в их регионе объявлен режим ЧС. Об этом сообщил юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Никита Кузнецов. «С 1 января пенсии будут начислять по-новому. Новые правила дают возможность получить пенсию раньше текущего месяца. Такое право получат люди, проживающие на территории, где введен режим ЧС», — сказал Кузнецов в разговоре с LIFE. Юрист также сообщил, что в 2022 год будут проиндексированы социальные пенсии и пенсии военным. Кроме того, средняя пенсия по старости в России вырастет до 18,5 тысячи рублей, пишет RT. Также, согласно новым правилам, часть пенсий и выплат будет начисляться автоматически, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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