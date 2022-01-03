Участница шоу «Пацанки» порезала ножом родителей

Регина Колупаева ранила свою маму в спину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участница первого сезона реалити-шоу «Пацанки» (телеканал «Пятница») 26-летняя Регина Колупаева подозревается в нападении на своих родителей. Источник в правоохранительных органах сообщил, что девушка ударила мать ножом в спину.

«Инцидент произошел в квартире дома №11 на улице Красных Военлетов [в Гатчине]. Женщину госпитализировали с места происшествия в тяжелом состоянии. Колупаеву доставили в отделение полиции», — приводит слова собеседника «Пятый канал».

При этом бывшая участница шоу повредила нерв не левой руке своему отцу, дополняет MK.RU . Его увезли в отделении травматологии. Причиной происшествия стала ссора с родителями, отмечает «Федеральное агентство новостей». Сообщается, что до совершения нападения Колупаева употребляла запрещенные препараты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Героями передачи «Пацанки» обычно являются трудные подростки и девушки, ранее имевшие проблемы с законом и противопоставившие себя обществу. Главная задача — превратить их в настоящих леди с помощью занятий со стилистами, походов в салоны красоты и так далее. Судя по информации в шоу, Колупаева занимается ремонтом автомобилей. Девушка может перебрать карбюратор, поменять масло и найти причину поломки машины.

Ранее другую 26-летнюю участницу шоу «Пацанки» Диану Субботину (уроженку Тюмени) задержали в Москве с наркотиками. Еще одну девушку, принимавшую участие в реалити-шоу, челябинку Анну Михееву задержали в петербургском аэропорту «Пулково» за пьяный дебош и насилие по отношению к сотруднику полиции. В отношении нее возбуждены административное и уголовное дела. Еще одну тюменку Анну Тихомирову выгнали с основной площадки передачи за постоянные угрозы другим участницам.

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