Путин дал Мишустину и Володину год на решение проблемы Листвяжной

03 января 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

Владимир Путин дал поручения после аварии на шахте в Кузбассе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Госдуме до 1 января 2023 года внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), в законодательство РФ и федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Об этом сообщается в списке поручений по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, документ опубликован на сайте Кремля. Путин дал поручения председателю правительства Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину. Правительство и Госдума должны внести изменения в КоАП, которые предусматривают приостановление работы за невыполнение требований к проведению дегазации при добыче угля (горючих сланцев). Также усилится ответственность для работодателей за нарушение требований по коллективному договору, который предусматривает охрану труда сотрудников с вредными или опасными условиями работы. Будет установлена ответственность за невыдачу или несвоевременную выдачу предписания о нарушениях, а также непроведение или несвоевременное проведение проверок. Президент РФ поручил подготовить ко второму чтению законопроект об изменениях в федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Он распорядился, чтобы внесли изменения в законодательство РФ. Нововведения будут предусматривать административную ответственность при авариях или инцидентах на шахтах, которые повлекли смерть или вред здоровью людей. Также будет создана система аудита организаций, которые эксплуатируют опасные производственные объекты. В конце ноября произошел пожар на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Погиб 51 человек, еще 106 человек пострадали. После трагедии возбудили уголовное дело. В Следственном комитете рассказали, что руководители шахты и компании «СДС-Уголь», который был основным собственником, составляли отчеты о закупках средств безопасности задним числом после трагедии, передает «Газета Кемерова». Суд в декабре приостановил работу «Листвяжной» на 90 суток пишет Vse42.ru. Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что в России планируют сократить число угольных шахт. Они являются опасными производственными объектами, сказал Новак. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Госдуме до 1 января 2023 года внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), в законодательство РФ и федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Об этом сообщается в списке поручений по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, документ опубликован на сайте Кремля. Путин дал поручения председателю правительства Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину. Правительство и Госдума должны внести изменения в КоАП, которые предусматривают приостановление работы за невыполнение требований к проведению дегазации при добыче угля (горючих сланцев). Также усилится ответственность для работодателей за нарушение требований по коллективному договору, который предусматривает охрану труда сотрудников с вредными или опасными условиями работы. Будет установлена ответственность за невыдачу или несвоевременную выдачу предписания о нарушениях, а также непроведение или несвоевременное проведение проверок. Президент РФ поручил подготовить ко второму чтению законопроект об изменениях в федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Он распорядился, чтобы внесли изменения в законодательство РФ. Нововведения будут предусматривать административную ответственность при авариях или инцидентах на шахтах, которые повлекли смерть или вред здоровью людей. Также будет создана система аудита организаций, которые эксплуатируют опасные производственные объекты. В конце ноября произошел пожар на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Погиб 51 человек, еще 106 человек пострадали. После трагедии возбудили уголовное дело. В Следственном комитете рассказали, что руководители шахты и компании «СДС-Уголь», который был основным собственником, составляли отчеты о закупках средств безопасности задним числом после трагедии, передает «Газета Кемерова». Суд в декабре приостановил работу «Листвяжной» на 90 суток пишет Vse42.ru. Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что в России планируют сократить число угольных шахт. Они являются опасными производственными объектами, сказал Новак.