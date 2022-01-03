Полковник запаса РФ дал прогноз о горячих конфликтах в 2022 году

03 января 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Самым вероятным вооруженным конфликтом может стать обострение ситуации в Донбассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Самыми вероятными вооруженными конфликтами в 2022 году могут быть между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса, а также Израилем и Ираном. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил военный обозреватель, полковник запаса РФ Александр Жилин. «Наиболее вероятно, что может быть вооруженный конфликт между Украиной и Донбассом. Если этот конфликт случится, значит, Россия вступится за Донбасс и англосаксы попытаются втянуть нас в стратегическую ловушку, то есть, фактически столкнуть Украину и Россию. Тогда ситуация может вообще выйти из-под контроля, поскольку речь идет не о классических боевых действиях с применением танков, вертолетов, пушек, а о партизанской войне», — сказал Александр Жилин. «Второй очаг может возникнуть между Израилем и Ираном для того, чтобы полыхнул Ближний Восток. Я это говорю, потому что речь идет о переходе к новому мировому порядку, новому валютному миру, и войнушка нужна как форс-мажор, чтобы списать обязательства и долги», — добавил полковник запаса РФ. Завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, полковник запаса РФ Андрей Кошкин в беседе с URA.RU также предположил, что военный конфликт может развязаться между Китаем и Тайванем. «На сегодняшний день конфликтных зон много. Неслучайно министр обороны РФ сказал, что конфликтогенность на планете усиливается, но сегодня идет фокусирование в районе Украины в Европе, и в районе Тайваня и Китая», — отметил он. По мнению военного эксперта, если конфликты в перечисленных районах угаснут, то тут же могут появиться другие. «Конфликты могут возникнуть внезапно, если и Украина, и Тайвань будут урегулированы, поверьте мне, внезапно возникнет еще одна горячая точка. Еще об этом даже президенты не договариваются, не обсуждают, но она возникнет», — высказался Кошкин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Самыми вероятными вооруженными конфликтами в 2022 году могут быть между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса, а также Израилем и Ираном. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил военный обозреватель, полковник запаса РФ Александр Жилин. «Наиболее вероятно, что может быть вооруженный конфликт между Украиной и Донбассом. Если этот конфликт случится, значит, Россия вступится за Донбасс и англосаксы попытаются втянуть нас в стратегическую ловушку, то есть, фактически столкнуть Украину и Россию. Тогда ситуация может вообще выйти из-под контроля, поскольку речь идет не о классических боевых действиях с применением танков, вертолетов, пушек, а о партизанской войне», — сказал Александр Жилин. «Второй очаг может возникнуть между Израилем и Ираном для того, чтобы полыхнул Ближний Восток. Я это говорю, потому что речь идет о переходе к новому мировому порядку, новому валютному миру, и войнушка нужна как форс-мажор, чтобы списать обязательства и долги», — добавил полковник запаса РФ. Завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, полковник запаса РФ Андрей Кошкин в беседе с URA.RU также предположил, что военный конфликт может развязаться между Китаем и Тайванем. «На сегодняшний день конфликтных зон много. Неслучайно министр обороны РФ сказал, что конфликтогенность на планете усиливается, но сегодня идет фокусирование в районе Украины в Европе, и в районе Тайваня и Китая», — отметил он. По мнению военного эксперта, если конфликты в перечисленных районах угаснут, то тут же могут появиться другие. «Конфликты могут возникнуть внезапно, если и Украина, и Тайвань будут урегулированы, поверьте мне, внезапно возникнет еще одна горячая точка. Еще об этом даже президенты не договариваются, не обсуждают, но она возникнет», — высказался Кошкин.