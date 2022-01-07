Ученые рассказали, почему Земля замедляет свое вращение

08 января 2022 в 09:02 Размер текста - 17 +

Скорость вращения Земли изменяется под влиянием погодных условий на планете Фото: Денис Моргунов © URA.RU Планета Земля периодически увеличивает и уменьшает скорость вращения вокруг своей оси в разные времена года. Об этом URA.RU рассказал геофизик, академик РАН Виталий Адушкин. «Сильно не может, но слегка меняет скорость своего вращения Земля. Причем-то увеличивая ее, то уменьшая зимой и летом. Там разные скорости вращения. Эти тонкие вещи не сильно меняются», — сказал Виталий Адушкин. По словам геофизика, скорость вращения Земли может быть связана с выпадением осадков в зимнее время года. «Это связано с тем, что на Землю падает много снега, Земля становится как бы тяжелее и скорость слегка меняется. Да, это происходит на северном полушарии, но действует на всю Землю», — объяснил он. Академик РАН подчеркнул, что ученые пока не выяснили плохих последствий этого явления. Замдиректора по направлению «Магнетизм Земли и планет» Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН, кандидат физико-математических наук Валерий Петров в беседе с URA.RU также перечислил другие причины изменения скорости вращения планеты. «Земля за счет вращения по экватору расширена. Диаметр на экваторе больше, чем диаметр на полюсах. Если льды с полюсов растают и распределятся равномерно, то масса на экваторе станет больше. Соответственно, момент инерции Земли увеличится, а момент вращения сохранится, значит, это приведет к небольшому изменению скорости», — поведал ученый. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Планета Земля периодически увеличивает и уменьшает скорость вращения вокруг своей оси в разные времена года. Об этом URA.RU рассказал геофизик, академик РАН Виталий Адушкин. «Сильно не может, но слегка меняет скорость своего вращения Земля. Причем-то увеличивая ее, то уменьшая зимой и летом. Там разные скорости вращения. Эти тонкие вещи не сильно меняются», — сказал Виталий Адушкин. По словам геофизика, скорость вращения Земли может быть связана с выпадением осадков в зимнее время года. «Это связано с тем, что на Землю падает много снега, Земля становится как бы тяжелее и скорость слегка меняется. Да, это происходит на северном полушарии, но действует на всю Землю», — объяснил он. Академик РАН подчеркнул, что ученые пока не выяснили плохих последствий этого явления. Замдиректора по направлению «Магнетизм Земли и планет» Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН, кандидат физико-математических наук Валерий Петров в беседе с URA.RU также перечислил другие причины изменения скорости вращения планеты. «Земля за счет вращения по экватору расширена. Диаметр на экваторе больше, чем диаметр на полюсах. Если льды с полюсов растают и распределятся равномерно, то масса на экваторе станет больше. Соответственно, момент инерции Земли увеличится, а момент вращения сохранится, значит, это приведет к небольшому изменению скорости», — поведал ученый.