В Госдуме назвали важные пункты программы бесплатной медпомощи

03 января 2022 в 21:07 Размер текста - 17 +

В пандемию медучреждения должны иметь бесперебойное финансирование Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Одним из важнейших пунктов программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи, принятой правительством РФ, является бесперебойное финансирование медучреждений в условиях пандемии COVID-19. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктор экономических наук Федот Тумусов. Ранее на сайте правительства РФ было опубликовано постановление об утверждении программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на ближайшие три года, подписанное главой кабмина Михаилом Мишустиным. В ней учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях коронавируса и предусмотрено финансирование затрат медицинских организаций на проведение углубленной диспансеризации. «Мы все понимаем, когда объявлена чрезвычайная ситуация или режим повышенной готовности, когда бушует пандемия, в некоторых территориях, мягко говоря, перестают оказывать плановую медицинскую помощь, и все силы бросаются на борьбу с коронавирусом. При этом будет вопрос о финансировании медучреждений. И в постановлении четко написано, что в таких случаях финансирование ведется помесячное финансирование», — сказал Федот Тумусов. Депутат Госдумы также отметил проблему с доступом к медицинской помощи для граждан, которые живут в малонаселенных районах страны. «У нас огромная страна, много малочисленных населенных пунктов, где с одной стороны нельзя поставить медцентр. Там действуют врачебные участки или фельдшерско-акушерские пункты, и они финансируются по количеству заболеваемости, а это не так масштабно, как в крупны городах, поэтому в финансовом плане они страдают. Поэтому я настаиваю, чтобы в таких населенных пунктах вести сметно-бюджетное финансирование, чтобы медперсонал работал в стабильных условиях и обеспечивал оказание медицинской помощи населению», — подчеркнул парламентарий. Собеседник агентства подчеркнул, что программа правительства РФ является важнейшим документом в организации бесплатной помощи гражданам. «Такой документ принимается ежегодно в соответствии с российским законодательством, как только принимается бюджет. Перед началом нового года правительство уточняет, определяет, каким образом должна быть оказана бесплатная медицинская помощь гражданам РФ. Традиционный документ, учитывающий особенности, в которых живет вся страна», — заключил Федот Тумусов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Одним из важнейших пунктов программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи, принятой правительством РФ, является бесперебойное финансирование медучреждений в условиях пандемии COVID-19. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктор экономических наук Федот Тумусов. Ранее на сайте правительства РФ было опубликовано постановление об утверждении программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на ближайшие три года, подписанное главой кабмина Михаилом Мишустиным. В ней учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях коронавируса и предусмотрено финансирование затрат медицинских организаций на проведение углубленной диспансеризации. «Мы все понимаем, когда объявлена чрезвычайная ситуация или режим повышенной готовности, когда бушует пандемия, в некоторых территориях, мягко говоря, перестают оказывать плановую медицинскую помощь, и все силы бросаются на борьбу с коронавирусом. При этом будет вопрос о финансировании медучреждений. И в постановлении четко написано, что в таких случаях финансирование ведется помесячное финансирование», — сказал Федот Тумусов. Депутат Госдумы также отметил проблему с доступом к медицинской помощи для граждан, которые живут в малонаселенных районах страны. «У нас огромная страна, много малочисленных населенных пунктов, где с одной стороны нельзя поставить медцентр. Там действуют врачебные участки или фельдшерско-акушерские пункты, и они финансируются по количеству заболеваемости, а это не так масштабно, как в крупны городах, поэтому в финансовом плане они страдают. Поэтому я настаиваю, чтобы в таких населенных пунктах вести сметно-бюджетное финансирование, чтобы медперсонал работал в стабильных условиях и обеспечивал оказание медицинской помощи населению», — подчеркнул парламентарий. Собеседник агентства подчеркнул, что программа правительства РФ является важнейшим документом в организации бесплатной помощи гражданам. «Такой документ принимается ежегодно в соответствии с российским законодательством, как только принимается бюджет. Перед началом нового года правительство уточняет, определяет, каким образом должна быть оказана бесплатная медицинская помощь гражданам РФ. Традиционный документ, учитывающий особенности, в которых живет вся страна», — заключил Федот Тумусов.