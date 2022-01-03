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30 декабря 2021

Дети пострадали в ДТП под Первоуральском. Прокуратура проводит проверку

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП ХМАО Югорск, дтп
Прокуратура устанавливает причины ДТП «ВАЗ-2110» и «ВАЗ-2112» под Первоуральском Фото:

Первоуральская прокуратура проконтролирует проверку ДТП в районе деревни Хомутовка (Свердловская область), в котором пострадали двое детей и погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Прокуратура города Первоуральска взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб один человек, пятеро пострадали, в том числе двое детей», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что причины ДТП еще не установлены.

Авария произошла вечером 3 января на трассе Пермь — Екатеринбург, в районе деревни Хомутовка, передает пресс-служба. Водитель «ВАЗ-2110» погиб в результате столкновения с «ВАЗ-2112», а пять пассажиров легковушек получили различные травмы.

Ранее сообщалось, что под Екатеринбургом произошло массовое ДТП с участием 10 автомобилей. Несколько десятков россиян пострадали в результате столкновения туристического автобуса с легковушкой в Белоруссии.

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Первоуральская прокуратура проконтролирует проверку ДТП в районе деревни Хомутовка (Свердловская область), в котором пострадали двое детей и погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура города Первоуральска взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб один человек, пятеро пострадали, в том числе двое детей», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что причины ДТП еще не установлены. Авария произошла вечером 3 января на трассе Пермь — Екатеринбург, в районе деревни Хомутовка, передает пресс-служба. Водитель «ВАЗ-2110» погиб в результате столкновения с «ВАЗ-2112», а пять пассажиров легковушек получили различные травмы. Ранее сообщалось, что под Екатеринбургом произошло массовое ДТП с участием 10 автомобилей. Несколько десятков россиян пострадали в результате столкновения туристического автобуса с легковушкой в Белоруссии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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