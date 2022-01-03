Дети пострадали в ДТП под Первоуральском. Прокуратура проводит проверку

04 января 2022 в 01:16 Размер текста - 17 +

Прокуратура устанавливает причины ДТП «ВАЗ-2110» и «ВАЗ-2112» под Первоуральском Фото: УМВД России по ХМАО — Югре Первоуральская прокуратура проконтролирует проверку ДТП в районе деревни Хомутовка (Свердловская область), в котором пострадали двое детей и погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура города Первоуральска взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб один человек, пятеро пострадали, в том числе двое детей», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что причины ДТП еще не установлены. Авария произошла вечером 3 января на трассе Пермь — Екатеринбург, в районе деревни Хомутовка, передает пресс-служба. Водитель «ВАЗ-2110» погиб в результате столкновения с «ВАЗ-2112», а пять пассажиров легковушек получили различные травмы. Ранее сообщалось, что под Екатеринбургом произошло массовое ДТП с участием 10 автомобилей. Несколько десятков россиян пострадали в результате столкновения туристического автобуса с легковушкой в Белоруссии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Первоуральская прокуратура проконтролирует проверку ДТП в районе деревни Хомутовка (Свердловская область), в котором пострадали двое детей и погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура города Первоуральска взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб один человек, пятеро пострадали, в том числе двое детей», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что причины ДТП еще не установлены. Авария произошла вечером 3 января на трассе Пермь — Екатеринбург, в районе деревни Хомутовка, передает пресс-служба. Водитель «ВАЗ-2110» погиб в результате столкновения с «ВАЗ-2112», а пять пассажиров легковушек получили различные травмы. Ранее сообщалось, что под Екатеринбургом произошло массовое ДТП с участием 10 автомобилей. Несколько десятков россиян пострадали в результате столкновения туристического автобуса с легковушкой в Белоруссии.