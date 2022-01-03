Ученые раскрыли, с какой группой крови риск заболеть COVID меньше

04 января 2022 в 04:09 Размер текста - 17 +

Люди с I группой крови имеют меньший риск заразиться COVID-19, однако больше распространяют инфекцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Люди с I группой крови менее подвержены риску заразиться коронавирусом. К такому выводу пришли британские ученые после проведенного исследования, результаты которого опубликованы в научном журнале Epidemics. «Люди типа O (I группа крови — прим. URA.RU) менее подвержены заражению, но являются „универсальными донорами“ и с большей вероятностью распространяют инфекцию», — говориться в исследовании. Отмечается, что в странах, с большим разнообразием групп крови среди жителей, коронавирус распространяется хуже, т. к. встречает естественные препятствия. При этом всем людям, независимо от группы крови, следует пройти вакцинацию, утверждают ученые. Ранее американские ученые провели исследование, согласно которому при бессимптомном либо легком перенесении коронавируса у человека увеличивается реактивность аутоантител. Именно они могут приводить к развитию аутоиммунных заболеваний. Среди них — алопеция (частичное или полное выпадение волос на голове), ревматоидный артрит, рассеянный склероз, волчанка, аутоиммунное бесплодие и так далее. Результаты работы опубликованы в Journal of Translational Medicine. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Люди с I группой крови менее подвержены риску заразиться коронавирусом. К такому выводу пришли британские ученые после проведенного исследования, результаты которого опубликованы в научном журнале Epidemics. «Люди типа O (I группа крови — прим. URA.RU) менее подвержены заражению, но являются „универсальными донорами“ и с большей вероятностью распространяют инфекцию», — говориться в исследовании. Отмечается, что в странах, с большим разнообразием групп крови среди жителей, коронавирус распространяется хуже, т. к. встречает естественные препятствия. При этом всем людям, независимо от группы крови, следует пройти вакцинацию, утверждают ученые. Ранее американские ученые провели исследование, согласно которому при бессимптомном либо легком перенесении коронавируса у человека увеличивается реактивность аутоантител. Именно они могут приводить к развитию аутоиммунных заболеваний. Среди них — алопеция (частичное или полное выпадение волос на голове), ревматоидный артрит, рассеянный склероз, волчанка, аутоиммунное бесплодие и так далее. Результаты работы опубликованы в Journal of Translational Medicine.