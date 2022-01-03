03 января 2022

В РПЦ возмутились улицами, названными в честь революционеров. «Героизируем террористов»

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя иллюминация на улицах города. Екатеринбург, памятник ленину
Улицы и площади в России не должны носить названия в честь революционеров, заявил митрополит Фото:

Улицы и площади городов РФ, названные в честь революционеров-большевиков — это позор нашего времени. Такое мнение выразил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев).

«Мы прилагаем большие усилия, чтобы бороться с терроризмом, мы воспитываем нашу молодежь в духе сопротивления террористической идеологии. И, при этом, мы продолжаем невольно героизировать террористов прошлого», — передает телеканал «Россия 24» заявление митрополита.

По словам Илариона, революционеры-большевики пришли к власти с помощью террора, а затем оправдывали террористические действия. Также митрополит напомнил, что эти люди разрушали церкви по всей территории страны.

Ранее Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков раскритиковал заявление Анатолия Чубайса о его ненависти к советской власти. Чубайс заявил, что ненавидит советскую власть из-за вранья. Он считает все заявления, поступавшие от властей СССР «омерзительной ложью с первого до последнего слова».

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Улицы и площади городов РФ, названные в честь революционеров-большевиков — это позор нашего времени. Такое мнение выразил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев). «Мы прилагаем большие усилия, чтобы бороться с терроризмом, мы воспитываем нашу молодежь в духе сопротивления террористической идеологии. И, при этом, мы продолжаем невольно героизировать террористов прошлого», — передает телеканал «Россия 24» заявление митрополита. По словам Илариона, революционеры-большевики пришли к власти с помощью террора, а затем оправдывали террористические действия. Также митрополит напомнил, что эти люди разрушали церкви по всей территории страны. Ранее Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков раскритиковал заявление Анатолия Чубайса о его ненависти к советской власти. Чубайс заявил, что ненавидит советскую власть из-за вранья. Он считает все заявления, поступавшие от властей СССР «омерзительной ложью с первого до последнего слова».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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