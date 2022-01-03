В РПЦ возмутились улицами, названными в честь революционеров. «Героизируем террористов»

04 января 2022 в 04:56 Размер текста - 17 +

Улицы и площади в России не должны носить названия в честь революционеров, заявил митрополит Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Улицы и площади городов РФ, названные в честь революционеров-большевиков — это позор нашего времени. Такое мнение выразил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев). «Мы прилагаем большие усилия, чтобы бороться с терроризмом, мы воспитываем нашу молодежь в духе сопротивления террористической идеологии. И, при этом, мы продолжаем невольно героизировать террористов прошлого», — передает телеканал «Россия 24» заявление митрополита. По словам Илариона, революционеры-большевики пришли к власти с помощью террора, а затем оправдывали террористические действия. Также митрополит напомнил, что эти люди разрушали церкви по всей территории страны. Ранее Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков раскритиковал заявление Анатолия Чубайса о его ненависти к советской власти. Чубайс заявил, что ненавидит советскую власть из-за вранья. Он считает все заявления, поступавшие от властей СССР «омерзительной ложью с первого до последнего слова». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Улицы и площади городов РФ, названные в честь революционеров-большевиков — это позор нашего времени. Такое мнение выразил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев). «Мы прилагаем большие усилия, чтобы бороться с терроризмом, мы воспитываем нашу молодежь в духе сопротивления террористической идеологии. И, при этом, мы продолжаем невольно героизировать террористов прошлого», — передает телеканал «Россия 24» заявление митрополита. По словам Илариона, революционеры-большевики пришли к власти с помощью террора, а затем оправдывали террористические действия. Также митрополит напомнил, что эти люди разрушали церкви по всей территории страны. Ранее Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков раскритиковал заявление Анатолия Чубайса о его ненависти к советской власти. Чубайс заявил, что ненавидит советскую власть из-за вранья. Он считает все заявления, поступавшие от властей СССР «омерзительной ложью с первого до последнего слова».