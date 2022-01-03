03 января 2022

Daily Express: Путин переиграл Европу по «Северному потоку — 2»

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Россия будет поставлять больше газа в Китай, в то время как Европа переживает энергокризис Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Президент РФ Владимир Путин переиграл Европу, заключив договор по увеличению поставок газа в Китай. Об этом заявили в британской газете Daily Express.

«Соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут трПутинанспортировать до пятидесяти миллиардов кубометров природного газа по новому крупному газопроводу „Сила Сибири 2“. Это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьезный энергетический кризис», — пишет Daily Express.

Отмечается, что Россия может и готова поставлять больше газа в Европу. Однако этому препятствует приостановка сертификации «Северного потока — 2».

Ранее американские сенаторы из республиканской партии выразили уверенность в том, что законопроект о введении санкций в отношении «Северного потока — 2» будут приняты. Сенаторы должны проголосовать по законопроекту до 14 января.

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Президент РФ Владимир Путин переиграл Европу, заключив договор по увеличению поставок газа в Китай. Об этом заявили в британской газете Daily Express. «Соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут трПутинанспортировать до пятидесяти миллиардов кубометров природного газа по новому крупному газопроводу „Сила Сибири 2“. Это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьезный энергетический кризис», — пишет Daily Express. Отмечается, что Россия может и готова поставлять больше газа в Европу. Однако этому препятствует приостановка сертификации «Северного потока — 2». Ранее американские сенаторы из республиканской партии выразили уверенность в том, что законопроект о введении санкций в отношении «Северного потока — 2» будут приняты. Сенаторы должны проголосовать по законопроекту до 14 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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