Daily Express: Путин переиграл Европу по «Северному потоку — 2»

04 января 2022 в 06:46 Размер текста - 17 +

Россия будет поставлять больше газа в Китай, в то время как Европа переживает энергокризис Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Президент РФ Владимир Путин переиграл Европу, заключив договор по увеличению поставок газа в Китай. Об этом заявили в британской газете Daily Express. «Соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут трПутинанспортировать до пятидесяти миллиардов кубометров природного газа по новому крупному газопроводу „Сила Сибири 2“. Это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьезный энергетический кризис», — пишет Daily Express. Отмечается, что Россия может и готова поставлять больше газа в Европу. Однако этому препятствует приостановка сертификации «Северного потока — 2». Ранее американские сенаторы из республиканской партии выразили уверенность в том, что законопроект о введении санкций в отношении «Северного потока — 2» будут приняты. Сенаторы должны проголосовать по законопроекту до 14 января. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин переиграл Европу, заключив договор по увеличению поставок газа в Китай. Об этом заявили в британской газете Daily Express. «Соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут трПутинанспортировать до пятидесяти миллиардов кубометров природного газа по новому крупному газопроводу „Сила Сибири 2“. Это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьезный энергетический кризис», — пишет Daily Express. Отмечается, что Россия может и готова поставлять больше газа в Европу. Однако этому препятствует приостановка сертификации «Северного потока — 2». Ранее американские сенаторы из республиканской партии выразили уверенность в том, что законопроект о введении санкций в отношении «Северного потока — 2» будут приняты. Сенаторы должны проголосовать по законопроекту до 14 января.