Президент РФ Владимир Путин переиграл Европу, заключив договор по увеличению поставок газа в Китай. Об этом заявили в британской газете Daily Express.
«Соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут трПутинанспортировать до пятидесяти миллиардов кубометров природного газа по новому крупному газопроводу „Сила Сибири 2“. Это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьезный энергетический кризис», — пишет Daily Express.
Отмечается, что Россия может и готова поставлять больше газа в Европу. Однако этому препятствует приостановка сертификации «Северного потока — 2».
Ранее американские сенаторы из республиканской партии выразили уверенность в том, что законопроект о введении санкцийв отношении «Северного потока — 2» будут приняты. Сенаторы должны проголосовать по законопроекту до 14 января.
Президент РФ Владимир Путин переиграл Европу, заключив договор по увеличению поставок газа в Китай. Об этом заявили в британской газете Daily Express. «Соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут трПутинанспортировать до пятидесяти миллиардов кубометров природного газа по новому крупному газопроводу „Сила Сибири 2“. Это происходит в то время, когда остальная Европа переживает серьезный энергетический кризис», — пишет Daily Express. Отмечается, что Россия может и готова поставлять больше газа в Европу. Однако этому препятствует приостановка сертификации «Северного потока — 2». Ранее американские сенаторы из республиканской партии выразили уверенность в том, что законопроект о введении санкций в отношении «Северного потока — 2» будут приняты. Сенаторы должны проголосовать по законопроекту до 14 января.