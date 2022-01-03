Politico: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

04 января 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Американские сенаторы из республиканской партии уверены, что законопроект о введении санкций в отношении российского газопровода «Северный поток — 2» будут приняты. Об этом сообщает источник американской газеты Politico. Сенаторы должны проголосовать по законопроекту республиканцев Техаса, предусматривающему введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2», до 14 января, сообщается в статье. «Мы выиграем это голосование с подавляющим большинством», — заявил газете неназванный высокопоставленный член республиканской партии. Отмечается, что для принятия законопроекта необходимо 60 голосов, то есть как минимум 10 голосов сенаторов от демократической партии. В случае одобрения этого проекта, санкции будут наложены в течении 15 дней. Кроме того, если американский президент Джо Байден откажется от санкций против «Северного потока — 2», то конгресс США сможет проголосовать за их возобновление. Ранее URA.RU сообщало, что сенаторы США определились со сроком принятия решения по санкциям против «Северного потока — 2». В Совете Федерации РФ заявили, что Байден не готов вводить «адские» санкции против России. В Германии считают, что санкции против российского газопровода не имеют смысла. В МИД РФ заявили, что сертификация «Северного потока — 2» может затянуться до лета, передает RT. Германия рискует остаться без электричества в случае отказа от российского газопровода, пишет телеканал 360.