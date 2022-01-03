Ученый спрогнозировал конец пандемии COVID

04 января 2022 в 08:59 Размер текста - 17 +

Людям не стоит ждать конца пандемии в 2022 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Ситуация с COVID в России не улучшится в этом году. По словам доцента кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергея Вознесенского, это возможно лишь в 2023 году. «Значительное улучшение ситуации у нас будет наблюдаться в 2023 году», — заявил он. Информацию приводит РИА «Новости». Завершением пандемии это нельзя будет назвать, потому что для этого необходимо улучшить ситуацию не только в медицинской сфере. Конец пандемии, по его словам, это также стабилизация финансовых, экономический и геополитических вопросов. Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что пандемия закончится к середине 2022 года. Однако для этого необходимо вакцинировать население, дополняет «Федеральное агентство новостей». При такой ситуации выработается коллективный иммунитет к COVID, уточняет агентство Nation News. При этом глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что такой прогноз нереалистичен, хоть власти и ставили на эту дату изначально. «Это то исходное, что было понятно в 2020 году, но поскольку идет сейчас ускоренное мутирование, и мы видим, что каждая линия приобретает новые свойства, здесь, конечно, нельзя однозначно ответить, когда и каким образом, какой будет конец у этой эпидемии», — отметила она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ситуация с COVID в России не улучшится в этом году. По словам доцента кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергея Вознесенского, это возможно лишь в 2023 году. «Значительное улучшение ситуации у нас будет наблюдаться в 2023 году», — заявил он. Информацию приводит РИА «Новости». Завершением пандемии это нельзя будет назвать, потому что для этого необходимо улучшить ситуацию не только в медицинской сфере. Конец пандемии, по его словам, это также стабилизация финансовых, экономический и геополитических вопросов. Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что пандемия закончится к середине 2022 года. Однако для этого необходимо вакцинировать население, дополняет «Федеральное агентство новостей». При такой ситуации выработается коллективный иммунитет к COVID, уточняет агентство Nation News. При этом глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что такой прогноз нереалистичен, хоть власти и ставили на эту дату изначально. «Это то исходное, что было понятно в 2020 году, но поскольку идет сейчас ускоренное мутирование, и мы видим, что каждая линия приобретает новые свойства, здесь, конечно, нельзя однозначно ответить, когда и каким образом, какой будет конец у этой эпидемии», — отметила она.