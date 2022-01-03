Метеоролог предупредил жителей юга РФ о грозах в январе

04 января 2022 в 09:23 Размер текста - 17 +

Грозы в Краснодарском крае гроза может появиться во время снега, отметил Роман Вильфанд Фото: Илья Московец © URA.RU Жителей юга европейской части России ожидают сильные осадки и ветер, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. В Краснодарском крае ливни, снег и сильный ветер будут сопровождаться грозой. По словам метеоролога, это необычное, но опасное явление. «Краснодарском крае, поскольку температура высокая у поверхности земли, а на высоте 2-4 км идет заток холодного воздуха, создаются все условия для грозовой деятельности. Это необычная ситуация, когда ливень, снег, сильный ветер и гроза. Это опасная ситуация, она коснется большинства районов, исключая Сочи», — цитирует Романа Вильфанда ТАСС. Сильные осадки ожидаются на юге России 4—5 января. В Крыму ожидается дождь и сильный ветер до 20 метров в секунду. В Ростовскую область, Краснодарский край и Волгоградскую область придут дожди и снег. На Черноморском побережье и Крыму также ожидаются сильный ветер до 20-25 метров в секунду. При этом температура воздуха на юге будет на четыре-шесть градусов выше нормы, уточнил Вильфанд. Ранее метеоролог предупредил о сильных снегопадах жителей Центрального федерального округа. По словам Вильфанда, метели ожидаются Центральном Черноземье, Тамбовской, Воронежской и Липецкой областях. А 5 января сильный снег придет в Тверскую, Московскую и Ивановскую области, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Жителей юга европейской части России ожидают сильные осадки и ветер, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. В Краснодарском крае ливни, снег и сильный ветер будут сопровождаться грозой. По словам метеоролога, это необычное, но опасное явление. «Краснодарском крае, поскольку температура высокая у поверхности земли, а на высоте 2-4 км идет заток холодного воздуха, создаются все условия для грозовой деятельности. Это необычная ситуация, когда ливень, снег, сильный ветер и гроза. Это опасная ситуация, она коснется большинства районов, исключая Сочи», — цитирует Романа Вильфанда ТАСС. Сильные осадки ожидаются на юге России 4—5 января. В Крыму ожидается дождь и сильный ветер до 20 метров в секунду. В Ростовскую область, Краснодарский край и Волгоградскую область придут дожди и снег. На Черноморском побережье и Крыму также ожидаются сильный ветер до 20-25 метров в секунду. При этом температура воздуха на юге будет на четыре-шесть градусов выше нормы, уточнил Вильфанд. Ранее метеоролог предупредил о сильных снегопадах жителей Центрального федерального округа. По словам Вильфанда, метели ожидаются Центральном Черноземье, Тамбовской, Воронежской и Липецкой областях. А 5 января сильный снег придет в Тверскую, Московскую и Ивановскую области, передает RT.