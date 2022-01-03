Метеоролог предупредил жителей юга РФ о грозах в январе

Жителей юга европейской части России ожидают сильные осадки и ветер, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. В Краснодарском крае ливни, снег и сильный ветер будут сопровождаться грозой. По словам метеоролога, это необычное, но опасное явление.
«Краснодарском крае, поскольку температура высокая у поверхности земли, а на высоте 2-4 км идет заток холодного воздуха, создаются все условия для грозовой деятельности. Это необычная ситуация, когда ливень, снег, сильный ветер и гроза. Это опасная ситуация, она коснется большинства районов, исключая Сочи», — цитирует Романа Вильфанда ТАСС.
Сильные осадки ожидаются на юге России 4—5 января. В Крыму ожидается дождь и сильный ветер до 20 метров в секунду. В Ростовскую область, Краснодарский край и Волгоградскую область придут дожди и снег. На Черноморском побережье и Крыму также ожидаются сильный ветер до 20-25 метров в секунду. При этом температура воздуха на юге будет на четыре-шесть градусов выше нормы, уточнил Вильфанд.
Ранее метеоролог предупредил о сильных снегопадах жителей Центрального федерального округа. По словам Вильфанда, метели ожидаются Центральном Черноземье, Тамбовской, Воронежской и Липецкой областях. А 5 января сильный снег придет в Тверскую, Московскую и Ивановскую области, передает RT.
Жителей юга европейской части России ожидают сильные осадки и ветер, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. В Краснодарском крае ливни, снег и сильный ветер будут сопровождаться грозой. По словам метеоролога, это необычное, но опасное явление. «Краснодарском крае, поскольку температура высокая у поверхности земли, а на высоте 2-4 км идет заток холодного воздуха, создаются все условия для грозовой деятельности. Это необычная ситуация, когда ливень, снег, сильный ветер и гроза. Это опасная ситуация, она коснется большинства районов, исключая Сочи», — цитирует Романа Вильфанда ТАСС. Сильные осадки ожидаются на юге России 4—5 января. В Крыму ожидается дождь и сильный ветер до 20 метров в секунду. В Ростовскую область, Краснодарский край и Волгоградскую область придут дожди и снег. На Черноморском побережье и Крыму также ожидаются сильный ветер до 20-25 метров в секунду. При этом температура воздуха на юге будет на четыре-шесть градусов выше нормы, уточнил Вильфанд. Ранее метеоролог предупредил о сильных снегопадах жителей Центрального федерального округа. По словам Вильфанда, метели ожидаются Центральном Черноземье, Тамбовской, Воронежской и Липецкой областях. А 5 января сильный снег придет в Тверскую, Московскую и Ивановскую области, передает RT.