Власти РФ компенсируют Свердловской области траты на Универсиаду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-тур на стройплощадку Деревни Универсиады-2023. Екатеринбург, деревня универсиады
Правительство РФ выделило деньги за часть проектов к Универсиаде в Екатеринбурге Фото:
новость из сюжета
Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Правительство РФ выделило деньги Свердловской области на создание проекта Деревни для Универсиады в 2023 году. Соответствующее постановление подписал премьер-мнистр РФ Михаил Мишустин.

«Свердловская область получит федеральное финансирование на возмещение затрат по созданию проекта Деревни для участников XXXII Всемирной летней универсиады, которая пройдет в 2023 году в Екатеринбурге. На эти цели в федеральном бюджете уже предусмотрено более 914,6 млн рублей», — указано на сайте правительства.

В постановлении указаны правила, по которым будет действовать субсидия. Региону необходимо составить проект, в котором будут общежития, общественный центр и тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками.

Всемирная летняя универсиада пройдет с 7 по 19 августа 2023 года в Екатеринбурге. В спортивной программе будут соревнования по 18 видам спорта, в них будут разыграны 246 комплектов медалей. Ожидается, что город примет порядка 10,5 тысяч участников и более 550 тысяч зрителей.

Строительство объектов Универсиады-2023 будет вестись на сложных с геологической точки зрения участках. По данным управления госэкспертизы, для освоения территории планируется убрать и заменить непригодный для строительства грунт (сапропель, торф), а дренажная система позволит сохранить установившийся уровень грунтовых вод, что помешает непрогнозируемой осадке территории.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство РФ выделило деньги Свердловской области на создание проекта Деревни для Универсиады в 2023 году. Соответствующее постановление подписал премьер-мнистр РФ Михаил Мишустин. «Свердловская область получит федеральное финансирование на возмещение затрат по созданию проекта Деревни для участников XXXII Всемирной летней универсиады, которая пройдет в 2023 году в Екатеринбурге. На эти цели в федеральном бюджете уже предусмотрено более 914,6 млн рублей», — указано на сайте правительства. В постановлении указаны правила, по которым будет действовать субсидия. Региону необходимо составить проект, в котором будут общежития, общественный центр и тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками. Всемирная летняя универсиада пройдет с 7 по 19 августа 2023 года в Екатеринбурге. В спортивной программе будут соревнования по 18 видам спорта, в них будут разыграны 246 комплектов медалей. Ожидается, что город примет порядка 10,5 тысяч участников и более 550 тысяч зрителей. Строительство объектов Универсиады-2023 будет вестись на сложных с геологической точки зрения участках. По данным управления госэкспертизы, для освоения территории планируется убрать и заменить непригодный для строительства грунт (сапропель, торф), а дренажная система позволит сохранить установившийся уровень грунтовых вод, что помешает непрогнозируемой осадке территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...