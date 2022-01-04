Власти РФ компенсируют Свердловской области траты на Универсиаду

04 января 2022 в 13:14 Размер текста - 17 +

Правительство РФ выделило деньги за часть проектов к Универсиаде в Екатеринбурге Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге Правительство РФ выделило деньги Свердловской области на создание проекта Деревни для Универсиады в 2023 году. Соответствующее постановление подписал премьер-мнистр РФ Михаил Мишустин. «Свердловская область получит федеральное финансирование на возмещение затрат по созданию проекта Деревни для участников XXXII Всемирной летней универсиады, которая пройдет в 2023 году в Екатеринбурге. На эти цели в федеральном бюджете уже предусмотрено более 914,6 млн рублей», — указано на сайте правительства. В постановлении указаны правила, по которым будет действовать субсидия. Региону необходимо составить проект, в котором будут общежития, общественный центр и тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками. Всемирная летняя универсиада пройдет с 7 по 19 августа 2023 года в Екатеринбурге. В спортивной программе будут соревнования по 18 видам спорта, в них будут разыграны 246 комплектов медалей. Ожидается, что город примет порядка 10,5 тысяч участников и более 550 тысяч зрителей. Строительство объектов Универсиады-2023 будет вестись на сложных с геологической точки зрения участках. По данным управления госэкспертизы, для освоения территории планируется убрать и заменить непригодный для строительства грунт (сапропель, торф), а дренажная система позволит сохранить установившийся уровень грунтовых вод, что помешает непрогнозируемой осадке территории. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство РФ выделило деньги Свердловской области на создание проекта Деревни для Универсиады в 2023 году. Соответствующее постановление подписал премьер-мнистр РФ Михаил Мишустин. «Свердловская область получит федеральное финансирование на возмещение затрат по созданию проекта Деревни для участников XXXII Всемирной летней универсиады, которая пройдет в 2023 году в Екатеринбурге. На эти цели в федеральном бюджете уже предусмотрено более 914,6 млн рублей», — указано на сайте правительства. В постановлении указаны правила, по которым будет действовать субсидия. Региону необходимо составить проект, в котором будут общежития, общественный центр и тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками. Всемирная летняя универсиада пройдет с 7 по 19 августа 2023 года в Екатеринбурге. В спортивной программе будут соревнования по 18 видам спорта, в них будут разыграны 246 комплектов медалей. Ожидается, что город примет порядка 10,5 тысяч участников и более 550 тысяч зрителей. Строительство объектов Универсиады-2023 будет вестись на сложных с геологической точки зрения участках. По данным управления госэкспертизы, для освоения территории планируется убрать и заменить непригодный для строительства грунт (сапропель, торф), а дренажная система позволит сохранить установившийся уровень грунтовых вод, что помешает непрогнозируемой осадке территории.