Источник в МВД назвал самые угоняемые автомобили

Популярными марками среди угонщиков остались Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Tucson и Kia Sorento, сообщает источник Фото: Анна Майорова © URA.RU

Машины Hyundai Solaris и Kia Rio стали самыми популярными у угонщиков в 2021 году. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Всего за 11 месяцев 2021 года в России зарегистрировали более 1 700 угонов.

«В числе самых угоняемых автомобилей в минувшем году стали Hyundai Solaris и Kia Rio. Популярными среди угонщиков также остались Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Tucson и Kia Sorento», — цитирует источник ТАСС.

По статистике МВД России, за 11 месяцев 2021 года в стране было зарегистрировано боле 1 700 угонов. Это на 12% меньше, чем в 2020 году. При этом раскрываемость таких преступлений в 2021 году составила 96%, свидетельствуют данные МВД.

Чаще всего автомобили угоняют в Москве и Подмосковье, Чечне, Курской, Иркутской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской, Ленинградкой областях, а также в Ставропольском крае, Крыму и Санкт-Петербурге. К такому выводу пришли эксперты сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека». Доля машин, по которым значится угон, превышает в этих регионах 0,08%.

Реже всего, по данным «Автотеки», автомобили крадут в Вологодской, Рязанской, Тверской, Тульской, Липецкой, Астраханской, Костромской и Калининградской областях. Также в список с небольшим количеством угонов попали Алтайский край, ХМАО, Северная Осетия, Мордовия и Башкирия.

Ранее эксперты «Автотеки» перечислили самые нежеланные автомобили для угона. В список вошли Lada Kalina, Kia Picanto, Nissan Tiida и Micra. Средин машин премиум-сегмента угонщики реже всего выбирали Mercedes-Benz A-класса, BMW 1-й серии, Audi Q3, Porsche Panamera 4, Volvo S40 и XC70, передает агентство Nation News.

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