Володин поднял вопрос о сокращении новогодних каникул

04 января 2022 в 14:19 Размер текста - 17 +

Володин спросил у своих подписчиков в соцсетях, какую длину новогодних праздников они считают правильной Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин решил поинтересоваться у россиян, как они относятся к продолжительности новогодних каникул. Он напомнил, что предложения поменять число дней отдыха после Нового года звучат регулярно. «Традиция отдыхать на Новый год и Рождество появилась не так давно. В советское время до 1947 года, когда 1 января стал выходным днем, сразу после встречи Нового года людям необходимо было выходить на работу. в 1993-ем, выходным днем стал 2 января. Затем в 2004 году в Трудовой кодекс были внесены изменения, которые дали право отдыхать 5 дней — с 1 по 5 января. В 2012-м праздники было решено продлить до восьми дней — с 1 по 8 января», — напомнил Володин историю в своем telegram-канале, предлагая подписчикам высказать свое мнение в комментариях. В опросе приняли участие уже более 11 тысяч человек. 58% из них предлагают оставить все как есть, 20% выступают за сокращение нерабочих дней, оставшиеся 22% подписчиков предлагают перенести эти нерабочие дни на более теплое время года. Ранее Володин запустил в своем канале опрос, в котором обсуждалось введение QR-кодов повсеместно. Этот пост набрал более миллиона комментариев. После этого Госдума сняла этот закон с рассмотрения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин решил поинтересоваться у россиян, как они относятся к продолжительности новогодних каникул. Он напомнил, что предложения поменять число дней отдыха после Нового года звучат регулярно. «Традиция отдыхать на Новый год и Рождество появилась не так давно. В советское время до 1947 года, когда 1 января стал выходным днем, сразу после встречи Нового года людям необходимо было выходить на работу. в 1993-ем, выходным днем стал 2 января. Затем в 2004 году в Трудовой кодекс были внесены изменения, которые дали право отдыхать 5 дней — с 1 по 5 января. В 2012-м праздники было решено продлить до восьми дней — с 1 по 8 января», — напомнил Володин историю в своем telegram-канале, предлагая подписчикам высказать свое мнение в комментариях. В опросе приняли участие уже более 11 тысяч человек. 58% из них предлагают оставить все как есть, 20% выступают за сокращение нерабочих дней, оставшиеся 22% подписчиков предлагают перенести эти нерабочие дни на более теплое время года. Ранее Володин запустил в своем канале опрос, в котором обсуждалось введение QR-кодов повсеместно. Этот пост набрал более миллиона комментариев. После этого Госдума сняла этот закон с рассмотрения.