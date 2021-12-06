Пост Володина о QR-кодах набрал более 1 млн просмотров. «Мы не животные и не товар»

07 декабря 2021 в 01:25 Размер текста - 17 +

Обсуждение необходимости принятия законопроектов о QR-кодах под постом Володина продолжается до сих пор Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Пост спикера Государственной думы Вячеслава Володина про законопроекты о QR-кодах и вакцинации в telegram-канале набрал 1 миллион просмотров и более 700 тыс. комментариев. В обсуждении к записи люди требуют отменить систему QR-кодов. «Против цифрового рабства!», «Мы не животные и не товар», «Мы хотим иметь право выбора» — пишут люди в комментариях. Пост был выложен в Telegram спикера Госдумы 24 ноября, однако обсуждение продолжается по сей день. Люди считают, что введение QR-кодов не поможет сохранить здоровье Фото: Telegram Пользователи выступают против разделения общества посредством QR-кодов Фото: Telegram Пользователи заявляют, что введение QR-кодов нарушает свободу человека Фото: Telegram Комментаторы называют ограничительные меры «присвоением цифровых кодов» Фото: Telegram Люди выступают против запугивания населения Фото: Telegram Некоторые пользователи поддерживают меры, вводимые государством в рамках борьбы с коронавирусом Фото: Telegram Ранее Вячеслав Володин, рассуждая о введении Qr-кодов, заявил, что важно принимать решения, которые не будут нарушать права граждан. «В адрес Государственной Думы, депутатов поступило более 120 тысяч официальных обращений, еще большее количество комментариев звучит в социальных сетях. Все они внимательно изучаются. Это мнение людей. Нам важно использовать те решения, которые нарушают работу людей, не нарушающих работу граждан», — написал Володин в своем telegram-канале. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пост спикера Государственной думы Вячеслава Володина про законопроекты о QR-кодах и вакцинации в telegram-канале набрал 1 миллион просмотров и более 700 тыс. комментариев. В обсуждении к записи люди требуют отменить систему QR-кодов. «Против цифрового рабства!», «Мы не животные и не товар», «Мы хотим иметь право выбора» — пишут люди в комментариях. Пост был выложен в Telegram спикера Госдумы 24 ноября, однако обсуждение продолжается по сей день. Ранее Вячеслав Володин, рассуждая о введении Qr-кодов, заявил, что важно принимать решения, которые не будут нарушать права граждан. «В адрес Государственной Думы, депутатов поступило более 120 тысяч официальных обращений, еще большее количество комментариев звучит в социальных сетях. Все они внимательно изучаются. Это мнение людей. Нам важно использовать те решения, которые нарушают работу людей, не нарушающих работу граждан», — написал Володин в своем telegram-канале.