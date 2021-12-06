Пост спикера Государственной думы Вячеслава Володина про законопроекты о QR-кодах и вакцинации в telegram-канале набрал 1 миллион просмотров и более 700 тыс. комментариев. В обсуждении к записи люди требуют отменить систему QR-кодов.
«Против цифрового рабства!», «Мы не животные и не товар», «Мы хотим иметь право выбора» — пишут люди в комментариях. Пост был выложен в Telegram спикера Госдумы 24 ноября, однако обсуждение продолжается по сей день.
Люди считают, что введение QR-кодов не поможет сохранить здоровье
Фото: Telegram
Пользователи выступают против разделения общества посредством QR-кодов
Фото: Telegram
Пользователи заявляют, что введение QR-кодов нарушает свободу человека
Фото: Telegram
Комментаторы называют ограничительные меры «присвоением цифровых кодов»
Фото: Telegram
Люди выступают против запугивания населения
Фото: Telegram
Некоторые пользователи поддерживают меры, вводимые государством в рамках борьбы с коронавирусом
Фото: Telegram
Ранее Вячеслав Володин, рассуждая о введении Qr-кодов, заявил, что важно принимать решения, которые не будут нарушать права граждан. «В адрес Государственной Думы, депутатов поступило более 120 тысяч официальных обращений, еще большее количество комментариев звучит в социальных сетях. Все они внимательно изучаются. Это мнение людей. Нам важно использовать те решения, которые нарушают работу людей, не нарушающих работу граждан», — написал Володин в своем telegram-канале.
Пост спикера Государственной думы Вячеслава Володина про законопроекты о QR-кодах и вакцинации в telegram-канале набрал 1 миллион просмотров и более 700 тыс. комментариев. В обсуждении к записи люди требуют отменить систему QR-кодов. «Против цифрового рабства!», «Мы не животные и не товар», «Мы хотим иметь право выбора» — пишут люди в комментариях. Пост был выложен в Telegram спикера Госдумы 24 ноября, однако обсуждение продолжается по сей день. Ранее Вячеслав Володин, рассуждая о введении Qr-кодов, заявил, что важно принимать решения, которые не будут нарушать права граждан. «В адрес Государственной Думы, депутатов поступило более 120 тысяч официальных обращений, еще большее количество комментариев звучит в социальных сетях. Все они внимательно изучаются. Это мнение людей. Нам важно использовать те решения, которые нарушают работу людей, не нарушающих работу граждан», — написал Володин в своем telegram-канале.