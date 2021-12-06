06 декабря 2021

Пост Володина о QR-кодах набрал более 1 млн просмотров. «Мы не животные и не товар»

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Политсовет партии
Обсуждение необходимости принятия законопроектов о QR-кодах под постом Володина продолжается до сих пор Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Пост спикера Государственной думы Вячеслава Володина про законопроекты о QR-кодах и вакцинации в telegram-канале набрал 1 миллион просмотров и более 700 тыс. комментариев. В обсуждении к записи люди требуют отменить систему QR-кодов.

«Против цифрового рабства!», «Мы не животные и не товар», «Мы хотим иметь право выбора» — пишут люди в комментариях. Пост был выложен в Telegram спикера Госдумы 24 ноября, однако обсуждение продолжается по сей день.

Люди считают, что введение QR-кодов не поможет сохранить здоровье
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Пользователи выступают против разделения общества посредством QR-кодов
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Пользователи заявляют, что введение QR-кодов нарушает свободу человека
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Комментаторы называют ограничительные меры «присвоением цифровых кодов»
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Люди выступают против запугивания населения
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Некоторые пользователи поддерживают меры, вводимые государством в рамках борьбы с коронавирусом
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Ранее Вячеслав Володин, рассуждая о введении Qr-кодов, заявил, что важно принимать решения, которые не будут нарушать права граждан. «В адрес Государственной Думы, депутатов поступило более 120 тысяч официальных обращений, еще большее количество комментариев звучит в социальных сетях. Все они внимательно изучаются. Это мнение людей. Нам важно использовать те решения, которые нарушают работу людей, не нарушающих работу граждан», — написал Володин в своем telegram-канале.

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Пост спикера Государственной думы Вячеслава Володина про законопроекты о QR-кодах и вакцинации в telegram-канале набрал 1 миллион просмотров и более 700 тыс. комментариев. В обсуждении к записи люди требуют отменить систему QR-кодов. «Против цифрового рабства!», «Мы не животные и не товар», «Мы хотим иметь право выбора» — пишут люди в комментариях. Пост был выложен в Telegram спикера Госдумы 24 ноября, однако обсуждение продолжается по сей день. Ранее Вячеслав Володин, рассуждая о введении Qr-кодов, заявил, что важно принимать решения, которые не будут нарушать права граждан. «В адрес Государственной Думы, депутатов поступило более 120 тысяч официальных обращений, еще большее количество комментариев звучит в социальных сетях. Все они внимательно изучаются. Это мнение людей. Нам важно использовать те решения, которые нарушают работу людей, не нарушающих работу граждан», — написал Володин в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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