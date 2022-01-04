Скандал с хромающим оленем в Челябинске дошел до Госдумы. Видео

04 января 2022 в 19:53 Размер текста - 17 +

Хромой олень катает горожан (архивное фото) Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU В Госдуме пообещали обратить внимание на ситуацию с хромающим оленем, который катает желающих на главной городской площади Челябинска. Первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов намерен привлечь к решению проблемы Россельхознадзор. «Мы обратим внимание на эту ситуацию, безусловно. Но у нас по закону не хозяин принимает такие решения. У нас условия содержания таких животных определяет Россельхознадзор. Пассивность ведомства удивляет в этой ситуации. Мы внимание надзорного ведомства к этому привлечем, чтобы они оценили то, в каком состоянии находится животное», — высказал свое мнение Владимир Бурматов в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он добавил, что если состояние животного тяжелое, то его необходимо конфисковать у владельца. Депутат также раскритиковал ответ администрации Челябинска, где заявили, что решение об использовании животного принимает его хозяин. По мнению народного избранника, в таком случае владельцы могут довести животное до смерти. Ранее местные жители пожаловались в соцсетях, что хромой олень эксплуатируется в развлекательных целях. На видео видно, как животное катает детей на главной площади Челябинска, прихрамывая. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Госдуме пообещали обратить внимание на ситуацию с хромающим оленем, который катает желающих на главной городской площади Челябинска. Первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов намерен привлечь к решению проблемы Россельхознадзор. «Мы обратим внимание на эту ситуацию, безусловно. Но у нас по закону не хозяин принимает такие решения. У нас условия содержания таких животных определяет Россельхознадзор. Пассивность ведомства удивляет в этой ситуации. Мы внимание надзорного ведомства к этому привлечем, чтобы они оценили то, в каком состоянии находится животное», — высказал свое мнение Владимир Бурматов в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он добавил, что если состояние животного тяжелое, то его необходимо конфисковать у владельца. Депутат также раскритиковал ответ администрации Челябинска, где заявили, что решение об использовании животного принимает его хозяин. По мнению народного избранника, в таком случае владельцы могут довести животное до смерти. Ранее местные жители пожаловались в соцсетях, что хромой олень эксплуатируется в развлекательных целях. На видео видно, как животное катает детей на главной площади Челябинска, прихрамывая.