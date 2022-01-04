В Госдуме пообещали обратить внимание на ситуацию с хромающим оленем, который катает желающих на главной городской площади Челябинска. Первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов намерен привлечь к решению проблемы Россельхознадзор.
«Мы обратим внимание на эту ситуацию, безусловно. Но у нас по закону не хозяин принимает такие решения. У нас условия содержания таких животных определяет Россельхознадзор. Пассивность ведомства удивляет в этой ситуации. Мы внимание надзорного ведомства к этому привлечем, чтобы они оценили то, в каком состоянии находится животное», — высказал свое мнение Владимир Бурматов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Он добавил, что если состояние животного тяжелое, то его необходимо конфисковать у владельца. Депутат также раскритиковал ответ администрации Челябинска, где заявили, что решение об использовании животного принимает его хозяин. По мнению народного избранника, в таком случае владельцы могут довести животное до смерти.
Ранее местные жители пожаловались в соцсетях, что хромой олень эксплуатируется в развлекательных целях. На видео видно, как животное катает детей на главной площади Челябинска, прихрамывая.
В Госдуме пообещали обратить внимание на ситуацию с хромающим оленем, который катает желающих на главной городской площади Челябинска. Первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов намерен привлечь к решению проблемы Россельхознадзор. «Мы обратим внимание на эту ситуацию, безусловно. Но у нас по закону не хозяин принимает такие решения. У нас условия содержания таких животных определяет Россельхознадзор. Пассивность ведомства удивляет в этой ситуации. Мы внимание надзорного ведомства к этому привлечем, чтобы они оценили то, в каком состоянии находится животное», — высказал свое мнение Владимир Бурматов в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он добавил, что если состояние животного тяжелое, то его необходимо конфисковать у владельца. Депутат также раскритиковал ответ администрации Челябинска, где заявили, что решение об использовании животного принимает его хозяин. По мнению народного избранника, в таком случае владельцы могут довести животное до смерти. Ранее местные жители пожаловались в соцсетях, что хромой олень эксплуатируется в развлекательных целях. На видео видно, как животное катает детей на главной площади Челябинска, прихрамывая.