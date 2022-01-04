Соратник Ельцина: как первый глава РФ выбрал Путина в преемники

04 января 2022 в 21:21 Размер текста - 17 +

Владимир Путин победил на выборах в 2000 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший помощник первого президента России Бориса Ельцина, президент фонда «ИНДЕМ» Георгий Сатаров рассказал, как тот выбрал преемником президента РФ Владимира Путина. По словам Сатарова, Путин соответствовал типажу и был популярен. «[Была] колоссальная усталость общества от революции и так далее. И это был переход к постреволюционному периоду, когда ценность государства снова восстанавливается. <…> И тут Путин пришелся в нужный момент. Он соответствовал типажу, и у него была очень серьезная популярность. Для него (Ельцина) дефолт был фантастическим шоком. <…> И он поменял типаж с молодого реформатора на охранителя достигнутого», — сообщил Георгий Сатаров в интервью радио «Эхо Москвы». Ранее Сатаров сообщил URA.RU, что Ельцин не передавал власть Путину, но в обращении к гражданам по телевидению называл его возможным преемником. Экс-зять Ельцина Алексей Дьяченко рассказал, как происходила передача власти. По его словам, в новогоднюю ночь Ельцин передал Путину кремлевский кабинет, но тогда власть не принадлежала Кремлю. Фотограф Юрий Феклистов и режиссер-документалист Михаил Манский рассказали об эмоциях Ельцина в момент победы Путина на выборах в 2000 году. По словам фотографа, никто не сомневался, кто победит на выборах. Ельцин с гостями и домочадцами отметил шампанским момент, когда Путин начал лидировать с большим отрывом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бывший помощник первого президента России Бориса Ельцина, президент фонда «ИНДЕМ» Георгий Сатаров рассказал, как тот выбрал преемником президента РФ Владимира Путина. По словам Сатарова, Путин соответствовал типажу и был популярен. «[Была] колоссальная усталость общества от революции и так далее. И это был переход к постреволюционному периоду, когда ценность государства снова восстанавливается. <…> И тут Путин пришелся в нужный момент. Он соответствовал типажу, и у него была очень серьезная популярность. Для него (Ельцина) дефолт был фантастическим шоком. <…> И он поменял типаж с молодого реформатора на охранителя достигнутого», — сообщил Георгий Сатаров в интервью радио «Эхо Москвы». Ранее Сатаров сообщил URA.RU, что Ельцин не передавал власть Путину, но в обращении к гражданам по телевидению называл его возможным преемником. Экс-зять Ельцина Алексей Дьяченко рассказал, как происходила передача власти. По его словам, в новогоднюю ночь Ельцин передал Путину кремлевский кабинет, но тогда власть не принадлежала Кремлю. Фотограф Юрий Феклистов и режиссер-документалист Михаил Манский рассказали об эмоциях Ельцина в момент победы Путина на выборах в 2000 году. По словам фотографа, никто не сомневался, кто победит на выборах. Ельцин с гостями и домочадцами отметил шампанским момент, когда Путин начал лидировать с большим отрывом.