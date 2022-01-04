Иммунолог: «Омикрон» будет протекать в РФ тяжелее, чем в Европе

05 января 2022 в 01:00 Размер текста - 17 +

В России не сформировался популяционный иммунитет к COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Новая волна заболеваемости, вызванная новым штаммом «Омикрон», будет протекать в России тяжелее, чем в странах Европы. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «У нас „Омикрон“-волна будет протекать тяжелее, чем в Британии. Узнаем мы это, конечно, не сразу, по избыточной смертности, как обычно у нас происходит. Поэтому сейчас основная задача — поднять темпы вакцинации, ревакцинации и сдержать заболеваемость», — подчеркнул Николай Крючков. По словам иммунолога, в Европе заболеваемость «Омикроном» протекает легче из-за сформировавшегося популяционного иммунитета. «По европейским данным, риски госпитализации тех, кто заразился „Омикроном“, снизились, по сравнению с „Дельтой“, примерно в два раза, и намного больше по случаям летальности. Основной вклад здесь дает накопленный популяционный иммунитет, и в меньшей степени сказывается действие самого возбудителя „Омикрона“. Также в Англии люди категории „60+“ практически в 90% случаях получили либо две, либо три инъекции», — добавил Крючков. В беседе с URA.RU главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев согласился, что в России новая «Омикрон»-волна COVID-19 будет протекать иначе. «В России мы можем ожидать несколько иное течение „Омикрон“-волны, чем в Европе. Как показывают исследования, чтобы обеспечить достаточную защиту от „Омикрона“, мы должны уже сейчас очень активно ревакцинировать людей, особенно пожилых и коморбидных людей (с двумя и более хроническими заболеваниями), но у нас еще несколько миллионов взрослых не охвачено даже первичной вакцинацией. Мы находимся в зоне риска», — объяснил он. По словам доктора наук, в США и ЕС дети уже активно заражаются омикроном, но переносят его легче. «Во многих зарубежных странах уже с середины прошлого года была начата вакцинация детей с 3-5 лет, а мы пока еще не начинали прививочную кампанию среди подростков. Поэтому не исключено, что нас ждет очень существенный рост заболеваемости и случаев госпитализации среди этой группы населения», — пояснил Токарев. Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова заявила, что человечество не сможет приобрести коллективный иммунитет к коронавирусу. Две мутации COVID-19 «Омикрон» и «Дельта» будут учиться существовать в одном хозяине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новая волна заболеваемости, вызванная новым штаммом «Омикрон», будет протекать в России тяжелее, чем в странах Европы. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «У нас „Омикрон“-волна будет протекать тяжелее, чем в Британии. Узнаем мы это, конечно, не сразу, по избыточной смертности, как обычно у нас происходит. Поэтому сейчас основная задача — поднять темпы вакцинации, ревакцинации и сдержать заболеваемость», — подчеркнул Николай Крючков. По словам иммунолога, в Европе заболеваемость «Омикроном» протекает легче из-за сформировавшегося популяционного иммунитета. «По европейским данным, риски госпитализации тех, кто заразился „Омикроном“, снизились, по сравнению с „Дельтой“, примерно в два раза, и намного больше по случаям летальности. Основной вклад здесь дает накопленный популяционный иммунитет, и в меньшей степени сказывается действие самого возбудителя „Омикрона“. Также в Англии люди категории „60+“ практически в 90% случаях получили либо две, либо три инъекции», — добавил Крючков. В беседе с URA.RU главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев согласился, что в России новая «Омикрон»-волна COVID-19 будет протекать иначе. «В России мы можем ожидать несколько иное течение „Омикрон“-волны, чем в Европе. Как показывают исследования, чтобы обеспечить достаточную защиту от „Омикрона“, мы должны уже сейчас очень активно ревакцинировать людей, особенно пожилых и коморбидных людей (с двумя и более хроническими заболеваниями), но у нас еще несколько миллионов взрослых не охвачено даже первичной вакцинацией. Мы находимся в зоне риска», — объяснил он. По словам доктора наук, в США и ЕС дети уже активно заражаются омикроном, но переносят его легче. «Во многих зарубежных странах уже с середины прошлого года была начата вакцинация детей с 3-5 лет, а мы пока еще не начинали прививочную кампанию среди подростков. Поэтому не исключено, что нас ждет очень существенный рост заболеваемости и случаев госпитализации среди этой группы населения», — пояснил Токарев. Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова заявила, что человечество не сможет приобрести коллективный иммунитет к коронавирусу. Две мутации COVID-19 «Омикрон» и «Дельта» будут учиться существовать в одном хозяине.