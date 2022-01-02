02 января 2022

Биолог назвала невозможным формирование коллективного иммунитета

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Человечество не может достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, считает Анча Баранова Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Человечество не сможет приобрести коллективный иммунитет к коронавирусу из-за его мутаций. Такое мнение высказала биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

«С термином коллективный иммунитет нам придется распрощаться. Вышел пост Алексея Кондрашева — он эволюционный биолог, биоинформатик. Я бы сказала — один из самых сильных эволюционистов в мире. Он отметил, что когда у нас появляются два настолько различающихся штамма вируса, как „Омикрон“ и „Дельта“, то здесь уже не идет речи о вытеснении одного варианта штамма другим», — сказала Баранова в интервью изданию Lenta.ru.

Биолог отметила, что две мутации COVID-19 «учатся существовать в одном хозяине». «Формируются две устойчивые линии вируса, два штамма, которые будут терзать человечество одновременно, как при лихорадке Денге», — заключила Баранова.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что для окончания пандемии необходимо достигнуть 80% коллективного иммунитета. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, на данный момент уровень коллективного иммунитета в РФ достиг 61%, пишет «Национальная служба новостей».

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Человечество не сможет приобрести коллективный иммунитет к коронавирусу из-за его мутаций. Такое мнение высказала биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова. «С термином коллективный иммунитет нам придется распрощаться. Вышел пост Алексея Кондрашева — он эволюционный биолог, биоинформатик. Я бы сказала — один из самых сильных эволюционистов в мире. Он отметил, что когда у нас появляются два настолько различающихся штамма вируса, как „Омикрон“ и „Дельта“, то здесь уже не идет речи о вытеснении одного варианта штамма другим», — сказала Баранова в интервью изданию Lenta.ru. Биолог отметила, что две мутации COVID-19 «учатся существовать в одном хозяине». «Формируются две устойчивые линии вируса, два штамма, которые будут терзать человечество одновременно, как при лихорадке Денге», — заключила Баранова. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что для окончания пандемии необходимо достигнуть 80% коллективного иммунитета. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, на данный момент уровень коллективного иммунитета в РФ достиг 61%, пишет «Национальная служба новостей».
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