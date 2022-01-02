Биолог назвала невозможным формирование коллективного иммунитета

03 января 2022 в 10:56 Размер текста - 17 +

Человечество не может достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, считает Анча Баранова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Человечество не сможет приобрести коллективный иммунитет к коронавирусу из-за его мутаций. Такое мнение высказала биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова. «С термином коллективный иммунитет нам придется распрощаться. Вышел пост Алексея Кондрашева — он эволюционный биолог, биоинформатик. Я бы сказала — один из самых сильных эволюционистов в мире. Он отметил, что когда у нас появляются два настолько различающихся штамма вируса, как „Омикрон“ и „Дельта“, то здесь уже не идет речи о вытеснении одного варианта штамма другим», — сказала Баранова в интервью изданию Lenta.ru. Биолог отметила, что две мутации COVID-19 «учатся существовать в одном хозяине». «Формируются две устойчивые линии вируса, два штамма, которые будут терзать человечество одновременно, как при лихорадке Денге», — заключила Баранова. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что для окончания пандемии необходимо достигнуть 80% коллективного иммунитета. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, на данный момент уровень коллективного иммунитета в РФ достиг 61%, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Человечество не сможет приобрести коллективный иммунитет к коронавирусу из-за его мутаций. Такое мнение высказала биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова. «С термином коллективный иммунитет нам придется распрощаться. Вышел пост Алексея Кондрашева — он эволюционный биолог, биоинформатик. Я бы сказала — один из самых сильных эволюционистов в мире. Он отметил, что когда у нас появляются два настолько различающихся штамма вируса, как „Омикрон“ и „Дельта“, то здесь уже не идет речи о вытеснении одного варианта штамма другим», — сказала Баранова в интервью изданию Lenta.ru. Биолог отметила, что две мутации COVID-19 «учатся существовать в одном хозяине». «Формируются две устойчивые линии вируса, два штамма, которые будут терзать человечество одновременно, как при лихорадке Денге», — заключила Баранова. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что для окончания пандемии необходимо достигнуть 80% коллективного иммунитета. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, на данный момент уровень коллективного иммунитета в РФ достиг 61%, пишет «Национальная служба новостей».