Президент Казахстана планирует отправить правительство в отставку

05 января 2022 в 03:31 Размер текста - 17 +

. Фото: официальный сайт президента Казахстана Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует отставку правительства. Об этом сообщает telegram-канал Zakon.kz. «Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев утром планирует объявить об отставке правительства», — пишет telegram-канал со ссылкой на свои источники. Новость дополняется

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует отставку правительства. Об этом сообщает telegram-канал Zakon.kz. «Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев утром планирует объявить об отставке правительства», — пишет telegram-канал со ссылкой на свои источники. Новость дополняется