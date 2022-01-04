Президент Казахстана планирует отправить правительство в отставку

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует отставку правительства. Об этом сообщает telegram-канал Zakon.kz.
«Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев утром планирует объявить об отставке правительства», — пишет telegram-канал со ссылкой на свои источники.
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Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует отставку правительства. Об этом сообщает telegram-канал Zakon.kz. «Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев утром планирует объявить об отставке правительства», — пишет telegram-канал со ссылкой на свои источники. Новость дополняется