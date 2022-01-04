04 января 2022

Президент Казахстана планирует отправить правительство в отставку

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Президент Казахстана. Екатеринбург, токаев касым-жомарт
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Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует отставку правительства. Об этом сообщает telegram-канал Zakon.kz.

«Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев утром планирует объявить об отставке правительства», — пишет telegram-канал со ссылкой на свои источники.

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Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует отставку правительства. Об этом сообщает telegram-канал Zakon.kz. «Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев утром планирует объявить об отставке правительства», — пишет telegram-канал со ссылкой на свои источники. Новость дополняется
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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