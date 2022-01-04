США понадеялись, что им не придется вводить санкции против РФ

05 января 2022 в 04:38 Размер текста - 17 +

Представители США выразили надежду о том, что им не придется вводить санкции против России Фото: depositphotos.com новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Власти США надеются, что им не потребуется вводить санкции против России. Об этом заявил представитель госдепа Нед Прайс. «Мы надеемся, что экономический ответ в отношении России останется гипотезой», — сказал Прайс в ходе телефонного брифинга. Он считает, что представителям власти РФ хорошо известно, что имеется в виду под мерами, которые могут последовать против страны. Прайс сообщил, что называть санкции он не будет. Представитель госдепа подчеркнул, что ходе предстоящих переговоров с Россией тема санкций не будет являться первостепенной. Нед Прайс также сообщил, что власти США планируют обсудить с партнерами «военное строительство РФ» на границе. Представители ООН ждут разрешения конфликтов, возникших между Россией и США. Кроме того, Евросоюз захотел вмешаться в переговоры между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным, так как его представители чувствуют себя исключенными из мировой политики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти США надеются, что им не потребуется вводить санкции против России. Об этом заявил представитель госдепа Нед Прайс. «Мы надеемся, что экономический ответ в отношении России останется гипотезой», — сказал Прайс в ходе телефонного брифинга. Он считает, что представителям власти РФ хорошо известно, что имеется в виду под мерами, которые могут последовать против страны. Прайс сообщил, что называть санкции он не будет. Представитель госдепа подчеркнул, что ходе предстоящих переговоров с Россией тема санкций не будет являться первостепенной. Нед Прайс также сообщил, что власти США планируют обсудить с партнерами «военное строительство РФ» на границе. Представители ООН ждут разрешения конфликтов, возникших между Россией и США. Кроме того, Евросоюз захотел вмешаться в переговоры между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным, так как его представители чувствуют себя исключенными из мировой политики.