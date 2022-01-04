04 января 2022

США понадеялись, что им не придется вводить санкции против РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Представители США выразили надежду о том, что им не придется вводить санкции против России Фото:
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Власти США надеются, что им не потребуется вводить санкции против России. Об этом заявил представитель госдепа Нед Прайс.

«Мы надеемся, что экономический ответ в отношении России останется гипотезой», — сказал Прайс в ходе телефонного брифинга. Он считает, что представителям власти РФ хорошо известно, что имеется в виду под мерами, которые могут последовать против страны. Прайс сообщил, что называть санкции он не будет.

Представитель госдепа подчеркнул, что ходе предстоящих переговоров с Россией тема санкций не будет являться первостепенной. Нед Прайс также сообщил, что власти США планируют обсудить с партнерами «военное строительство РФ» на границе.

Представители ООН ждут разрешения конфликтов, возникших между Россией и США. Кроме того, Евросоюз захотел вмешаться в переговоры между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным, так как его представители чувствуют себя исключенными из мировой политики.

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Власти США надеются, что им не потребуется вводить санкции против России. Об этом заявил представитель госдепа Нед Прайс. «Мы надеемся, что экономический ответ в отношении России останется гипотезой», — сказал Прайс в ходе телефонного брифинга. Он считает, что представителям власти РФ хорошо известно, что имеется в виду под мерами, которые могут последовать против страны. Прайс сообщил, что называть санкции он не будет. Представитель госдепа подчеркнул, что ходе предстоящих переговоров с Россией тема санкций не будет являться первостепенной. Нед Прайс также сообщил, что власти США планируют обсудить с партнерами «военное строительство РФ» на границе. Представители ООН ждут разрешения конфликтов, возникших между Россией и США. Кроме того, Евросоюз захотел вмешаться в переговоры между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным, так как его представители чувствуют себя исключенными из мировой политики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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