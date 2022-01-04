США понадеялись, что им не придется вводить санкции против РФ

Власти США надеются, что им не потребуется вводить санкции против России. Об этом заявил представитель госдепа Нед Прайс.
«Мы надеемся, что экономический ответ в отношении России останется гипотезой», — сказал Прайс в ходе телефонного брифинга. Он считает, что представителям власти РФ хорошо известно, что имеется в виду под мерами, которые могут последовать против страны. Прайс сообщил, что называть санкции он не будет.
Представитель госдепа подчеркнул, что ходе предстоящих переговоров с Россией тема санкций не будет являться первостепенной. Нед Прайс также сообщил, что власти США планируют обсудить с партнерами «военное строительство РФ» на границе.
Представители ООН ждут разрешения конфликтов, возникших между Россией и США. Кроме того, Евросоюз захотел вмешаться в переговоры между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным, так как его представители чувствуют себя исключенными из мировой политики.
Власти США надеются, что им не потребуется вводить санкции против России. Об этом заявил представитель госдепа Нед Прайс. «Мы надеемся, что экономический ответ в отношении России останется гипотезой», — сказал Прайс в ходе телефонного брифинга. Он считает, что представителям власти РФ хорошо известно, что имеется в виду под мерами, которые могут последовать против страны. Прайс сообщил, что называть санкции он не будет. Представитель госдепа подчеркнул, что ходе предстоящих переговоров с Россией тема санкций не будет являться первостепенной. Нед Прайс также сообщил, что власти США планируют обсудить с партнерами «военное строительство РФ» на границе. Представители ООН ждут разрешения конфликтов, возникших между Россией и США. Кроме того, Евросоюз захотел вмешаться в переговоры между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным, так как его представители чувствуют себя исключенными из мировой политики.