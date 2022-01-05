Касым-Жомарт Токаев попробует использовать протесты, чтобы избавиться от Нурсултана Назарбаева, считает Аббас Галлямов Фото: официальный сайт президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пытается избавиться от влияния своего предшественника Нурсултана Назарбаева. Об этом заявил политтехнолог Аббас Галлямов, работавший в департаменте по подготовке публичных выступлений премьер-министра РФ.

«Возможно Токаев попытается сейчас воспользоваться ситуацией для того, чтобы избавиться от опеки назойливого старика Назарбаева и стать, наконец, полноценным президентом. Теоретически это возможно, во всяком случае в Румынии основные плоды народного восстания против Чаушеску достались в свое время именно второму-третьему эшелону членов правящей компартии», — написал Галлямов в своем telegram-канале.

Как отметил политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич, повышение цен на бензин стало поводом, а не причиной протестов, пишет телеканал 360. «Не оставляет сомнений, что эти волнения имеют иную природу, не только экономическую, а вот это повышение цен, оно выглядит скорее поводом, чем причиной. Эта реакция показывает, что правительство очень чутко относится к малейшим вспышкам социального недовольства, оно готово, оно ожидает новых волнений», — сказал Станкевич.

Ранее в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на бензин. Дело дошло до столкновений с полицией. Митингующие, в частности, потребовали полной отставки правительства. В двух регионах страны ввели режим ЧМ и комендантский час, пишет RT. 5 января президент Казахстана принял постановление об отставке правительства. На данный момент протесты в республике продолжаются. Против митингующих применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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