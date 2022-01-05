На Украине допустили раскол страны в 2022 году

Украину могут расколоть внешние игроки, считает Михаил Чаплыга Фото: Официальный сайт Юлии Тимошенко

новость из сюжета Война на Украине

В 2022 году украинский кризис может закончиться расколом страны. Такое мнение высказал украинский политолог Михаил Чаплыга в эфире телеканал «Политека».

«2022 год — это год последней волны кризиса государственности. Все зависит от того, какой путь изберет власть в плане реализации Минских соглашений. Украину теоретически могут расчленить внешние игроки. Будет ли это физически, экономически, геополитически — зависит от правильных ходов, которые совершит наша власть», — сказал Чаплыга.

По словам политолога, у Украины по-прежнему есть несколько сценариев действий. «Очень важно, что решит власть касательно экономической удавки, наброшенной Западом в лице Яресько, как Украина правильно сможет торгануть воздухом», — подчеркнул Чаплыга. Важно, сможет ли Украина решить вопрос по Донбассу согласно Минским соглашениям. Тогда, по словам, Чаплыги, у Украины есть шанс сохранить свою целостность.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев спрогнозировал, что Украина может прекратить свое существование как единое государство до 2050 года. Советник главы Федерации работодателей Украины (ФРУ) по экономическим вопросам Павел Вернивский отметил, что сокращение населения Украины приведет к скорому дефолту в стране.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам