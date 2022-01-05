Фонд Путина изменил закон ради тяжелобольных детей в РФ

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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, лекарство, ампула, вакцина
Фонд «Круг добра» закупает редкие дорогостоящие лекарства для детей Фото:

В Министерстве здравоохранения РФ изменили правила закупки препаратов для детей с орфанными заболеваниями, лекарства которым покупает созданный по инициативе президента России Владимира Путина фонд «Круг добра». Согласно внесенным поправкам, фонду позволили закупать препараты до их ввода в гражданский оборот в РФ.

«Минздрав разработал проект изменений в правила закупки препаратов для детей с орфанными заболеваниями — для подопечных „Круга добра“. Таким образом, фонд сможет закупать зарегистрированные в РФ препараты до их ввода в гражданский оборот. Эти препараты должны соответствовать требованиям законодательства, за исключением требований к упаковке и маркировке», — сообщили URA.RU в пресс-службе фонда.

Изменения уже помогли фонду закупить самое дороге в мире лекарство «Золенгсма», предназначенное для лечения спинальной мышечной атрофии. Фонд закупил этот препарат для 22 детей.

Фонд «Круг добра» был создан год назад по инициативе Владимира Путина. На данный момент фонд поставляет редкие дорогостоящие лекарства почти 2 тысячам детей. «Круг добра» помогает в лечении 44 редких заболеваний. В этом году фонд потратил на лекарства 38 млрд рублей.

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В Министерстве здравоохранения РФ изменили правила закупки препаратов для детей с орфанными заболеваниями, лекарства которым покупает созданный по инициативе президента России Владимира Путина фонд «Круг добра». Согласно внесенным поправкам, фонду позволили закупать препараты до их ввода в гражданский оборот в РФ. «Минздрав разработал проект изменений в правила закупки препаратов для детей с орфанными заболеваниями — для подопечных „Круга добра“. Таким образом, фонд сможет закупать зарегистрированные в РФ препараты до их ввода в гражданский оборот. Эти препараты должны соответствовать требованиям законодательства, за исключением требований к упаковке и маркировке», — сообщили URA.RU в пресс-службе фонда. Изменения уже помогли фонду закупить самое дороге в мире лекарство «Золенгсма», предназначенное для лечения спинальной мышечной атрофии. Фонд закупил этот препарат для 22 детей. Фонд «Круг добра» был создан год назад по инициативе Владимира Путина. На данный момент фонд поставляет редкие дорогостоящие лекарства почти 2 тысячам детей. «Круг добра» помогает в лечении 44 редких заболеваний. В этом году фонд потратил на лекарства 38 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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